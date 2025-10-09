EdF : Mbappé et Ekitike, les ex-du PSG prennent la relève

Ce vendredi lors de la réception de l’Azerbaïdjan dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, Didier Deschamps devrait aligner une attaque notamment composée de Kylian Mbappé et de Hugo Ekitike.

Lors de sa rentrée en septembre dernier, l’ équipe de France avait parfaitement lancé sa campagne de qualifications pour le Mondial 2026 en dominant l’Ukraine (2-0) puis l’Islande (2-1). Leader du Groupe D, la France dispose de trois points d’avance sur l’Islande et semble déjà bien partie pour valider assez rapidement son ticket pour l’Amérique en vue de l’été 2026. Pour éviter de se faire peur lors des dernières journées en novembre, le groupe de Didier Deschamps va tenter de poursuivre son sans-faute face à l’Azerbaïdjan ce vendredi soir.

Sur la pelouse du Parc des Princes, face au dernier du groupe, les Bleus voudront faire respecter leur rang. Pour cette rencontre, Deschamps devrait logiquement aligner son capitaine Kylian Mbappé. Touché à une cheville avec le Real Madrid le week-end dernier, Mbappé devrait bien tenir sa place en tant que second attaquant. « Je veux jouer, le coach aussi, je ne pense pas qu'il y aura de problème. Je me sens bien, je vais m'entraîner aujourd'hui, mais je n'ai pas d'inquiétude », a lancé le capitaine des Bleus en conférence de presse d’avant-match.

En dehors de Mbappé, Didier Deschamps prévoit de changer son équipe par rapport aux derniers matchs, en l'absence des joueurs du PSG Doué, Dembélé et Barcola. Puisqu’à la pointe de l’attaque, le sélectionneur va donner sa confiance à Hugo Ekitike, selon L’Equipe . Très bon sous le maillot de Liverpool depuis le début de la saison, l’ancien attaquant du PSG aura une première véritable chance de s’imposer chez les Bleus. À ses côtés, Ekitike comptera aussi sur Michael Olise et Kingsley Coman pour lui donner de bons ballons de but. Au milieu du 4-2-3-1, Khéphren Thuram est annoncé titulaire, comme Adrien Rabiot. Enfin en défense, Malo Gusto, William Saliba, Dayot Upamecano et Théo Hernandez tiennent la corde pour débuter cette rencontre importante contre l’Azerbaïdjan.

La compo probable de l’équipe de France face à l'Azerbaïdjan : Maignan - Gusto, Saliba, Upamecano, Théo Hernandez - Khéphren Thuram, Rabiot - Olise, Mbappé, Coman - Ekitike.