L'arbitre d'OL-Rennes dévoilé, mauvaise nouvelle pour Lyon

Pour le compte de la 5e journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais reçoit le Stade Rennais dans un match qui vaut déjà cher. Pour l'occasion, c'est Mathieu Vernice qui a été désigné pour arbitrer la rencontre, un homme qui partage un passé sulfureux avec les Gones.

Il n'est pas rare de voir les supporters se plaindre des décisions des instances dirigeantes lors des nominations des arbitres pour certaines rencontres. Les Lyonnais ne font pas exception. A l'approche de la réception du Stade Rennais au Groupama Stadium ce samedi 19 septembre, la FFF a choisi de confier le sifflet à Mathieu Vernice pour cette rencontre. Un choix qui ne satisfait pas tellement les suiveurs du club rhodanien puisque ces derniers ont encore en mémoire des souvenirs assez douloureux.

Mathieu Vernice, des souvenirs difficiles

En effet, comme le relaye le compte OL_Data sur X, l'Olympique Lyonnais a récolté 4 cartons rouges lors des six rencontres arbitrées par Mathieu Vernice. L'histoire a commencé par une exclusion directe d'Alexandre Lacazette lors d'une victoire écrasante face à Montpellier (4-1), puis elle s'est poursuivie par trois expulsions causées par un double carton jaune : Nicolas Tagliafico face à Brest en avril 2024 (4-3), Maitland-Niles lors de la défaite à Lorient la saison dernière, et Endrick lors de la victoire des Gones à Nantes deux mois plus tard.

Au total, 21% des cartons rouges que Mathieu Vernice a distribués en Ligue 1 depuis sa première saison dans l'élite (2022-2023) ont été adressés à des joueurs de l'Olympique Lyonnais. Un total relativement élevé qui montre que les matchs des Gones qu'il dirige laissent toujours des traces. Pour le reste, Vernice, qui était également à la VAR lors du déplacement au Paris FC (J4), sera accompagné de Steven Torregrossa et Florian Gonçalves de Araujo en assistants, et de Ruddy Buquet en quatrième arbitre. Eric Wattelier et Cédric Dos Santos seront, quant à eux, chargés de l'assistance vidéo.