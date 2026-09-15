L'arbitre d'OL-Rennes dévoilé, mauvaise nouvelle pour Lyon

L'arbitre d'OL-Rennes dévoilé, mauvaise nouvelle pour Lyon

OL15 sept. , 17:00
parQuentin Mallet
3
Ajouter comme source préférée sur Google
Pour le compte de la 5e journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais reçoit le Stade Rennais dans un match qui vaut déjà cher. Pour l'occasion, c'est Mathieu Vernice qui a été désigné pour arbitrer la rencontre, un homme qui partage un passé sulfureux avec les Gones.
Il n'est pas rare de voir les supporters se plaindre des décisions des instances dirigeantes lors des nominations des arbitres pour certaines rencontres. Les Lyonnais ne font pas exception. A l'approche de la réception du Stade Rennais au Groupama Stadium ce samedi 19 septembre, la FFF a choisi de confier le sifflet à Mathieu Vernice pour cette rencontre. Un choix qui ne satisfait pas tellement les suiveurs du club rhodanien puisque ces derniers ont encore en mémoire des souvenirs assez douloureux.

Lire aussi

L'OL et rien d'autre, il n'a pas hésité une secondeL'OL et rien d'autre, il n'a pas hésité une seconde
« Tout le monde est contre l’OL », Morton est dégoûté« Tout le monde est contre l’OL », Morton est dégoûté

Mathieu Vernice, des souvenirs difficiles

En effet, comme le relaye le compte OL_Data sur X, l'Olympique Lyonnais a récolté 4 cartons rouges lors des six rencontres arbitrées par Mathieu Vernice. L'histoire a commencé par une exclusion directe d'Alexandre Lacazette lors d'une victoire écrasante face à Montpellier (4-1), puis elle s'est poursuivie par trois expulsions causées par un double carton jaune : Nicolas Tagliafico face à Brest en avril 2024 (4-3), Maitland-Niles lors de la défaite à Lorient la saison dernière, et Endrick lors de la victoire des Gones à Nantes deux mois plus tard.
Au total, 21% des cartons rouges que Mathieu Vernice a distribués en Ligue 1 depuis sa première saison dans l'élite (2022-2023) ont été adressés à des joueurs de l'Olympique Lyonnais. Un total relativement élevé qui montre que les matchs des Gones qu'il dirige laissent toujours des traces. Pour le reste, Vernice, qui était également à la VAR lors du déplacement au Paris FC (J4), sera accompagné de Steven Torregrossa et Florian Gonçalves de Araujo en assistants, et de Ruddy Buquet en quatrième arbitre. Eric Wattelier et Cédric Dos Santos seront, quant à eux, chargés de l'assistance vidéo.
Articles Recommandés
Duranville De Retour Pour Anderlecht Ol
OL

Duranville de retour pour Anderlecht-OL

Edf Neuf Surprises A Venir Zidane Innove
Equipe de France

EdF : Neuf surprises à venir, Zidane innove

El Lom Terrifie Encore Leurope Le Top 8 Annonce
OM

EL : L'OM terrifie encore l'Europe, le top 8 annoncé

Ol Une Recrue Deja Indispensable Fonseca Se Regale
OL

OL : Une recrue déjà indispensable, Fonseca se régale

Fil Info

15 sept. , 17:10
Duranville de retour pour Anderlecht-OL
15 sept. , 16:30
EdF : Neuf surprises à venir, Zidane innove
15 sept. , 16:00
EL : L'OM terrifie encore l'Europe, le top 8 annoncé
15 sept. , 15:30
OL : Une recrue déjà indispensable, Fonseca se régale
15 sept. , 15:00
Lens : Dino Toppmöller viré, l'Allemagne dévoile toute l'affaire
15 sept. , 14:30
A 41 ans, il se propose de sauver l’OM pour zéro euro
15 sept. , 14:00
EdF : Zidane va faire du Deschamps, c'est confirmé
15 sept. , 13:30
« Tout le monde est contre l’OL », Morton est dégoûté
15 sept. , 13:00
OM : Ce match qui va remplir le Vélodrome à 200 %

Derniers commentaires

« Si Mbappé doit crever un ami », le malaise de Dembélé expliqué

mec tu decris ce que j'ai dit tocard que tu es le trollage ? c'est quoi parce que niveau troll tu es pas mal tu espas ds lma du=iscussion et tu ramene ta fraise a insulter tout le monde guignol

« Si Mbappé doit crever un ami », le malaise de Dembélé expliqué

tu te prends pour le représentant de la communauté ? le porte parole pour parler à la place des autres? mdr T'a le meme boulard que Mbappé toi, c'est drole :) Prends une pause, tu trolle depuis ce matin en non stop, ca te monte à la tete mec :) Et j'ai effectivement du mal à comprendre tes phrases, tu as des gros problèmes de syntaxe, tu oublies des mots... Va réviser ton francais mdr

« Si Mbappé doit crever un ami », le malaise de Dembélé expliqué

dis nous a la communauté foot01 quand je dis tu comprends pas le sens des phrases je me trompe pas

« Si Mbappé doit crever un ami », le malaise de Dembélé expliqué

La caractéristique commune chez les deux gros troll sergio et toi meme, c'est que vous etes des sacrés menteurs ! Tiens le mythomane amnésique, je vais te citer, ca date de hier ! "leogets 15 septembre 2026 à 10:43 + 1851 espece de bouffon que tu es !!! t au courant que on voit ton historique ? et le mien ? tu es plus sur des post lyonnais a venir titiler sergio ya les preuves" Tu vois bien que t'es dans uniquement dans le trollage ! tu viens nous écrire des trucs et le lendemain tu reviens dire eux non j'ai jamais dit ca mdr Leogets et sergio les mythomanes de service :) Sur quel post de OL je suis ? Tu as affirmé posséder des preuves le mytho de service :)

L'arbitre d'OL-Rennes dévoilé, mauvaise nouvelle pour Lyon

Justement il a épuisé son quota , s'il n'y a pas ces cartons rouges , je le trouve pas mal Mathieu Vernice comme arbitre

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1LOSC Lille logo
LOSC Lille
104310725
2Monaco logo
Monaco
104310624
3Rennes logo
Rennes
104310853
4Paris logo
Paris
84220624
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
84220624
6Strasbourg logo
Strasbourg
74211981
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
54121660
8Brest logo
Brest
54121660
9Lorient logo
Lorient
54121440
10Lens logo
Lens
44112871
11Angers SCO logo
Angers SCO
4411245-1
12Troyes logo
Troyes
4411249-5
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
34103660
14Le Mans logo
Le Mans
3403178-1
15Auxerre logo
Auxerre
34103511-6
16Le Havre logo
Le Havre
2402224-2
17Toulouse logo
Toulouse
2402247-3
18Nice logo
Nice
2402215-4

Loading