EdF : Mike Maignan, la France a un problème

EdF : Mike Maignan, la France a un problème

Equipe de France26 juin , 14:00
parCorentin Facy
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Peu sollicité contre l’Irak, Mike Maignan n’avait pas rassuré grand-monde contre le Sénégal lors du premier match. Le niveau du gardien de l’équipe de France inquiète Pierre Ménès.
De l’avis quasiment unanime de tous les observateurs, l’équipe de France a la plus belle équipe de ce Mondial 2026. Didier Deschamps peut compter sur une attaque de feu composée de Dembélé, Mbappé ou encore Olise mais aussi d’une défense centrale très solide avec Saliba et Upamecano. Quelques points faibles existent tout de même au sein des Bleus. On peut penser aux latéraux, qui peinent à faire l’unanimité que ce soit à droite avec Koundé ou à gauche avec Hernandez ou Digne.
Le niveau de Mike Maignan est aussi remis en question en ce début de Mondial. Le gardien de l’AC Milan a raté son premier match contre le Sénégal avec deux buts encaissés (un refusé pour hors-jeu). Peu sollicité contre l’Irak, le portier formé au Paris Saint-Germain inquiète Pierre Ménès.
Si Maignan ne se reprend pas, ça peut être un grave problème pour la France
- Pierre Ménès
« Je crois que l’on touche du doigt l’une des faiblesses de la sélection française. Je suis désolé mais Maignan, Samba et Risser pour être les 3 gardiens des Bleus à la Coupe du monde, on est très loin de l’époque Lloris-Mandanda ou Barthez-Lama. A cette époque, on avait des gardiens de classe mondiale. Maintenant, on a des gardiens qui ne sont même pas de classe internationale. Maignan a fait une saison médiocre avec l’AC Milan. Son match contre le Sénégal est très mauvais. Le but qu’il prend, Mbaye lui tire dessus… Il n’est pas bon. S’il ne se reprend pas, cela peut être un grave problème de la France dans les prochains matchs » a analysé sur YouTube l’ancien journaliste de Canal+, assez inquiet quant au niveau des gardiens de l’équipe de France en règle générale.

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Espérons que Mike Maignan, qui avait été plutôt performant lors du dernier Euro, fera taire Pierre Ménès et tous ses détracteurs. Peut-être dès ce vendredi à l’occasion de son duel très attendu avec le serial buteur norvégien Erling Haaland.
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