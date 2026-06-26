France-Norvège : Une ultime surprise dans la compo probable

Elle en pense quoi france pierron ? C'est inutile et dégueulasse ou pas ?
Peur de quoi ? Faisons confiance au dirigeant par ailleurs de se que j'ai vu et lu c'est un excellent joueur avec un potentiel certain . Comme j'ai dit ceux qui joue a Football manager le connaissent très bien c'est une petite pépite !
La première place n'est pas forcément un cadeau.
Il est grave connu sur Football manager c'est une pépite dessus
Ca ne reste que mon avis mais je trouve que c'est un sacré gâchis de le mettre à droite ...
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🇫🇷 Equipe de France : Finalement c’est Jules Koundé qui va débuter à droite contre la Norvège. Malo Gusto sera sur le banc @RMCsport