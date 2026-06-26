France-Norvège : Une ultime surprise dans la compo probable

France-Norvège : Une ultime surprise dans la compo probable

Equipe de France26 juin , 9:20
parCorentin Facy
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L’équipe de France défie la Norvège ce vendredi soir (21h) pour sceller sa première place. Un match pour lequel le turn-over ne sera finalement pas aussi important que ce qui était pressenti.
Maxence Lacroix va bien démarrer au poste de défenseur central au côté de Dayot Upamecano afin de laisser William Saliba au repos avant les 16es de finale. C’est le principal changement du onze de départ. Lucas Digne et Malo Gusto étaient pressentis pour démarrer sur les couloirs de la défense il y a encore 24 heures mais selon Fabrice Hawkins, ce sont finalement les deux titulaires du premier match contre le Sénégal qui vont démarrer, à savoir Jules Koundé à droite et Théo Hernandez à gauche. Si le latéral d’Al-Hilal était en balance avec Lucas Digne, la titularisation du Barcelonais est une vraie surprise.
Après deux titularisations de suite, le Catalan était réellement pressenti pour démarrer sur le banc, ce qui aurait offert à Malo Gusto sa première titularisation en Coupe du monde. Comme pressenti, Manu Koné devrait enchaîner une seconde titularisation de suite mais cette fois à la place d’Adrien Rabiot. Offensivement, même si cela a fait l’objet d’une réflexion au sein du staff, Ousmane Dembélé ne sera pas préservé. Didier Deschamps et Guy Stéphan veulent que leurs attaquants continuent de développer leurs automatismes. Le Ballon d’Or devrait accompagner Désiré Doué, Michael Olise et Kylian Mbappé sur le front de l’attaque.
Le onze probable de la France : Maignan, Koundé, Upamecano, Lacroix, T.Hernandez, Koné, Tchouaméni, Olise, Dembélé, Doué, Mbappé
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Sans Deschamps, la France vise la 1ère place à tout prix

Elle en pense quoi france pierron ? C'est inutile et dégueulasse ou pas ?

C'est bouclé, Ouédraogo va signer à l'OL

Peur de quoi ? Faisons confiance au dirigeant par ailleurs de se que j'ai vu et lu c'est un excellent joueur avec un potentiel certain . Comme j'ai dit ceux qui joue a Football manager le connaissent très bien c'est une petite pépite !

France-Norvège : Une ultime surprise dans la compo probable

La première place n'est pas forcément un cadeau.

C'est bouclé, Ouédraogo va signer à l'OL

Il est grave connu sur Football manager c'est une pépite dessus

Real : Mourinho a vu l'OL jouer, il est convaincu

Ca ne reste que mon avis mais je trouve que c'est un sacré gâchis de le mettre à droite ...

Real Mourinho A Vu Lol Jouer Il Est Convaincu

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