EdF : Zaïre-Emery au placard, la France s'énerve

EdF : Zaïre-Emery au placard, la France s'énerve

Equipe de France26 juin , 10:40
parCorentin Facy
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Auteur d’une saison époustouflante avec le PSG, comme latéral droit puis comme milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery n’entre toujours pas dans les plans de Didier Deschamps en équipe de France.
Après avoir traversé le dernier Euro comme un fantôme avec zéro minute de jeu au compteur, Warren Zaïre-Emery va-t-il vivre une expérience similaire cet été durant la Coupe du monde ? Cela en prend le chemin pour le joueur formé au Paris Saint-Germain. Malgré des prestations excellentes avec le PSG cette saison et une vraie polyvalence qui lui permet de briller en tant que latéral droit ou comme milieu de terrain, « WZE » n’a toujours pas les faveurs de Didier Deschamps qui lui préfère Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot et Manu Koné au milieu de terrain et qui ne veut pas remettre en cause le statut de Jules Koundé sur le couloir droit de la défense.
Le troisième match face à la Norvège aurait pu permettre de voir Warren Zaïre-Emery à l’oeuvre. Sauf surprise, ce ne sera pas le cas et cela commence à sérieusement agacer le journaliste Achille Ash. « Il serait quand même intéressant qu'on puisse avoir une réponse sur l'absence de temps de Warren Zaïre-Emery après l'Euro et maintenant la Fifaworldcup. Que doit-il faire pour qu'il puisse avoir quelques minutes de temps de jeu après sa superbe saison ? » s’interroge notre confrère, agacé du traitement réservé par Didier Deschamps à son jeune milieu de terrain parisien.
Un avis partagé par les internautes sur X. « Il est largement meilleur que Koundé… », « Ce n’est pas le chouchou de DD .... il ne va pas perturber son équilibre au milieu surtout pas hein », « Il doit ouvrir sa bouche et montrer qu'il est là. Warren est trop gentil, trop respectueux. Voir parfois effacé. C'est quelqu’un qui se fait oublier et qu'on oublie », « Y’a un certain Zinedine qui arrive et à mon avis les Tchouameni et autres vont pas du tout rentrer dans ses plans de jeu. Je pense qu’il aura son heure il est meilleur que tous les milieux » ou encore « Il sera titulaire sous Zidane » peut-on lire sur X.
De nombreux internautes attendent avec impatience que Warren Zaïre-Emery ait enfin son heure avec l’équipe de France. Cela pourrait arriver avec la probable nomination de Zinedine Zidane en lieu et place de Didier Deschamps après le Mondial. Il n’est pas non plus à exclure que le Parisien ait du temps de jeu aux Etats-Unis cet été même si cela n’en prend pas encore le chemin.

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1,5 million pour un gars qui à 37 ans et qui plante encore 14 buts par saison, c'est un véritable cadeau. Je ne vois ceux qui pensent que c'est trop cher ou que l'OM aurait pu le laisser parti gratuitement.

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Le temps que nos finances se refassent une santé, est ce qu'on aurait pas meilleur compte de chopper du bon joueur en prêt tous les ans plutôt que d'aller chercher des Satriano and Co ?

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5
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