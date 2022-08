EdF : Mbappé en furie, Pogba viré, les preuves tombent !

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

L'affaire Pogba ne cesse de rebondir, et des preuves vidéo pourraient confirmer les accusations de Mathias Pogba. Le clan Mbappé se tient prêt si cela se confirmait.

En seulement 48 heures, les précisions et les premiers éléments concrets ne cessent de tomber dans l’affaire Pogba. Mathias Pogba, dans une vidéo qui a fait le buzz samedi soir sur le web, a promis des révélations fracassantes sur les agissements de Paul Pogba, impliquant même Kylian Mbappé et d’autres personnalités de l’entourage du milieu de terrain de la Juventus. Ce dernier a répondu par le biais de ses avocats que des procédures étaient en cours à l’encontre de Mathias Pogba pour des tentatives d’extorsion notamment, ce qui est le cas en France et en Italie. Mais à chaque jour son lot de rebondissements, et ce mardi, L’Equipe fait la lumière de cette histoire dans le cadre de l’équipe de France.

Des preuves vidéo du maraboutage

En effet, Paul Pogba est accusé par son frère d’avoir fait appel à un marabout pour porter la poisse à Kylian Mbappé, qu’il ne porte donc visiblement pas dans son coeur. Des accusations qui restent bien évidemment à prouver, et qui ont été fermement niées par l’intéressé lors de ses explications et son témoignage devant la police dans le cadre de l’enquête. Mais, comme le quotidien sportif le relate, il semblerait que Mathias Pogba n’ait pas lâché ces accusations en l’air, et des preuves vidéo seraient en sa possession, ce qui explique sa certitude dans sa prise de parole du week-end dernier. L’Equipe affirme que ce ne sont pas des messages révélateurs ou des échanges téléphoniques, mais bien des vidéos de la sollicitation d’un marabout pour jeter un sort contre Kylian Mbappé qui sont en possession du frère de La Pioche.

Didier Deschamps était déjà au courant !

Si cela reste bien évidemment à prouver, l’autre grosse information de ce mardi est que Kylian Mbappé et plusieurs cadres de l’équipe de France, y compris le staff et Didier Deschamps, sont au courant de cette histoire depuis quelques temps déjà. L’affaire, qui a débuté en mars dernier, s’est ébruitée chez les Bleus avant la vidéo de Mathias Pogba, et a été discutée par un membre du staff apprécié par les joueurs, qui a essayé de ressouder tout le monde par quelques coups de fil d'apaisement.

Il est fort probable que Paul Pogba ait désormais contacté Kylian Mbappé pour lui donner sa version de l’histoire. Mais c’est une véritable bombe à retardement qui se trouve désormais au coeur des Bleus. En effet, en cas de preuve vidéo irréfutable, même si l’hypothèse du coup monté est toujours possible, L’Equipe assure que le clan Mbappé ne laissera jamais passer un tel « affront ». Voir un joueur cadre des Bleus vouloir lui nuire au point de contacter un marabout, c'en serait trop pour Mbappé. Si Pogba est un membre important des Bleus, l'ancien monégasque en est son fleuron et de tels agissements impliqueraient une punition immédiate et peu spectaculaire. L’attaquant du PSG aura les faveurs du sélectionneur si jamais les faits sont jugés suffisamment graves pour justifier une mise à l’écart. Et Paul Pogba, actuellement blessé et désireux de tout faire pour participer à la Coupe du monde, aurait alors de grandes chances de faire une croix sur l’équipe de France pour éviter une situation invivable au Qatar.