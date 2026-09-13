L1 : Première victoire dans la douleur pour le PSG à Brest

L1 : Première victoire dans la douleur pour le PSG à Brest

Ligue 113 sept. , 22:40
parAlexis Rose
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4e journée de Ligue 1 :
Stade Francis-Le Blé.
Stade Brestois - Paris Saint-Germain : 0-1.
But : Ferran Torres (5e) pour le PSG.
Incapable de gagner le moindre match depuis le début de saison en Ligue 1, le Paris Saint-Germain a enfin retrouvé le goût de la victoire ce dimanche soir à Brest (0-1), grâce à un but de Ferran Torres et une grosse prestation de son gardien Matvei Safonov.
Quelques jours après avoir relancé la machine contre Bratislava en Ligue des Champions (6-1), le club de la capitale française avait un seul et unique objectif à Brest : remporter son premier match de la saison en championnat. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Paris mettait directement les bons ingrédients, puisque Ferran Torres ouvrait la marque très rapidement ! Bien servi par une talonnade de Dembélé aux 20 mètres dans l’axe, le buteur espagnol trompait Selvik d’une maligne frappe du droit à ras de terre (0-1 à la 5e). Par la suite, Paris ratait des balles de break avec Dembélé (9e) ou Kvaratskhelia (23e), avant de perdre Hakimi sur blessure juste avant la pause (39e).

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Au retour des vestiaires, le PSG se faisait bouger par Brest, puisque Doumbia trouvait le poteau après une belle erreur de relance de Nuno Mendes (50e), et Safonov réalisait ensuite un arrêt de grande classe pour stopper à bout portant la tête de l’attaquant malien (57e). Suite à ce coup de chaud, le PSG reprenait le contrôle de la rencontre et Neves loupait l'opportunité de mettre son équipe à l’abri (71e). En fin de match, Safonov se montrait encore décisif face à Mboup (88e) pour permettre à Paris de s'imposer dans la douleur en Bretagne (0-1).
Grâce à cette première victoire de la saison en L1, après deux nuls et une défaite contre Monaco, le PSG grimpe au classement et remonte à la 7e place du championnat. Avec ses cinq points, comme Brest, Paris recolle à cinq longueurs des leaders, Lille, Monaco et Rennes.
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