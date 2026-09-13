Ballon d’Or : Benatia ne trouve pas Mbappé très malin

Candidat déclaré au Ballon d'Or, Kylian Mbappé aurait mieux fait de laisser les autres parler à sa place plutôt que d'afficher ses ambitions individuelles, estime Medhi Benatia.

La course au Ballon d’Or est clairement lancée. Les principaux candidats ont effectué une prise de parole ne laissant aucun doute sur leur volonté d’aller chercher le trophée individuel suprême. A l’heure où le vote des juges a lieu en ce moment, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Kylian Mbappé et Fabian Ruiz ont par exemple évoqué ce sujet. Harry Kane, Lamine Yamal et Rodri ont été plus discrets, mais même les clubs s’en mêlent pour dévoiler leurs ambitions.

José Mourinho a pris position pour que Kylian Mbappé soit récompensé cette année. Mais surtout, c’est la prise de parole du capitaine des Bleus qui a pu étonner. Dans un long entretien à L’Equipe, l’ancien joueur du PSG a bien fait comprendre qu’il ne voyait personne d’autre que lui pour remporter cette récompense, notamment pour avoir marqué l’histoire lors du Mondial.

Une prise de parole exagérée aux yeux de Medhi Benatia, qui s’est prononcé sur ces propos récents de Mbappé dans le Canal Football Club. « Ses déclarations pour moi, il n’en a pas besoin. Pour moi c’est un peu bizarre, surtout quand on sait que parmi les gens qui l’entourent, il y a des candidats au Ballon d’Or. Après, s’il le remporte, je ne tombe pas de ma chaise. Meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde quand même », a résumé l’ancien directeur sportif de l’OM, pour qui les propos de Mbappé pourraient être mal pris par des joueurs comme Ousmane Dembélé au moment où les deux hommes vont se retrouver à Clairefontaine dans une semaine.

Des critiques qui ne devraient pas déranger Kylian Mbappé, persuadé qu’il est l’heure pour lui de soulever le plus prestigieux des trophées individuels, même s’il n’a rien gagné cette saison.