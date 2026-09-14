ASSE : Larsonneur écarté, le mouvement est lancé

L'ASSE s'est inclinée ce week-end en Ligue 2 sur la pelouse de Dunkerque. La performance de Gautier Larsonneur pose question dans le Forez.

Il n'y a pas péril en la demeure, mais l' AS Saint-Étienne a vécu ce week-end à Dunkerque la première défaite de sa saison en Ligue 2. Les hommes de Ian Cathro ont montré quelques lacunes qui pourraient poser des problèmes dans les prochaines semaines. L'entraîneur écossais va notamment devoir régler certaines choses ou faire repartir de l'avant certains joueurs en manque de confiance. C'est notamment le cas de Gautier Larsonneur. Le gardien de but des Verts est passé à côté face à Dunkerque, même si ses coéquipiers n'auront également pas été au niveau. Mais cette contre-performance de Larsonneur met encore un peu plus d'eau dans le moulin de ses détracteurs. Et ils sont nombreux à l'AS Saint-Étienne.

Larsonneur, stop ou encore ?

Dans le Forez, une partie des fans reprochent notamment au portier son comportement sur et en dehors des terrains. Sa performance ratée face à Dunkerque pourrait-elle redistribuer les cartes pour le poste de titulaire dans les cages stéphanoises ? C'est la question que se pose Envertetcontretous. Mamour N'Diaye est derrière dans la hiérarchie et pourrait avoir sa chance. Mais à l'heure actuelle, cela reste peu probable. Ian Cathro devrait en effet miser sur la stabilité. Mais ce qui paraît certain, c'est que les supporters stéphanois sont bien décidés à ne plus rien pardonner à Larsonneur.

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La prochaine rencontre de l'AS Saint-Étienne en Ligue 2 sera du côté du FC Metz. La prestation du gardien de but sera forcément suivie de près. À lui de montrer qu'il peut rapidement relever la tête et faire oublier sa contre-performance à Dunkerque. Dans un championnat où chaque point compte, l'ASSE aura besoin d'un Larsonneur au meilleur de sa forme. À noter que face à Dunkerque, l'ancien du Stade Brestois aura subi deux tirs cadrés pour deux buts...

Depuis le début de la saison, ce sont aussi dix arrêts effectués, deux clean-sheets, et quatre arrêts dans la surface d'après Sofascore. Les Verts ont déjà encaissé six buts, ce qui en fait la 7e défense de Ligue 2.