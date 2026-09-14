ASSE : Larsonneur écarté, le mouvement est lancé

ASSE : Larsonneur écarté, le mouvement est lancé

ASSE14 sept. , 9:30
parHadrien Rivayrand
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L'ASSE s'est inclinée ce week-end en Ligue 2 sur la pelouse de Dunkerque. La performance de Gautier Larsonneur pose question dans le Forez.
Il n'y a pas péril en la demeure, mais l'AS Saint-Étienne a vécu ce week-end à Dunkerque la première défaite de sa saison en Ligue 2. Les hommes de Ian Cathro ont montré quelques lacunes qui pourraient poser des problèmes dans les prochaines semaines. L'entraîneur écossais va notamment devoir régler certaines choses ou faire repartir de l'avant certains joueurs en manque de confiance. C'est notamment le cas de Gautier Larsonneur. Le gardien de but des Verts est passé à côté face à Dunkerque, même si ses coéquipiers n'auront également pas été au niveau. Mais cette contre-performance de Larsonneur met encore un peu plus d'eau dans le moulin de ses détracteurs. Et ils sont nombreux à l'AS Saint-Étienne.

Larsonneur, stop ou encore ? 

Dans le Forez, une partie des fans reprochent notamment au portier son comportement sur et en dehors des terrains. Sa performance ratée face à Dunkerque pourrait-elle redistribuer les cartes pour le poste de titulaire dans les cages stéphanoises ? C'est la question que se pose Envertetcontretous. Mamour N'Diaye est derrière dans la hiérarchie et pourrait avoir sa chance. Mais à l'heure actuelle, cela reste peu probable. Ian Cathro devrait en effet miser sur la stabilité. Mais ce qui paraît certain, c'est que les supporters stéphanois sont bien décidés à ne plus rien pardonner à Larsonneur.

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La prochaine rencontre de l'AS Saint-Étienne en Ligue 2 sera du côté du FC Metz. La prestation du gardien de but sera forcément suivie de près. À lui de montrer qu'il peut rapidement relever la tête et faire oublier sa contre-performance à Dunkerque. Dans un championnat où chaque point compte, l'ASSE aura besoin d'un Larsonneur au meilleur de sa forme. À noter que face à Dunkerque, l'ancien du Stade Brestois aura subi deux tirs cadrés pour deux buts...
Depuis le début de la saison, ce sont aussi dix arrêts effectués, deux clean-sheets, et quatre arrêts dans la surface d'après Sofascore. Les Verts ont déjà encaissé six buts, ce qui en fait la 7e défense de Ligue 2.
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Ils feront comme tous les autres clubs , avec les moyens du bord. On ne peut pas reprocher aux entraineurs et aux joueurs, après les purges des derniers mercatos, la mauvaise gestion de la ligue et des clubs. Que ce soit Lille, Lens , l'OL, l'OM, rennes ou Monaco les supporters connaissent les vrais responsables et sont derrières vous

EdF : Mbappé-Dembélé, le malaise qui inquiète Zidane

qu'est ce qu'il dit lui encore si mbappé ne serait pas un minimum collectif il ne serait pas le meilleur passeur de l'equipe de france a seulement 27 ans c'est factuel dc me sort pas tes histoires de troll ou pas! pour le coup le pauvre type c'est toi

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Pour tous ceux qui aiment le football au delà de leur " chapelle " Voir l' OM ou l' OL dans cet état ne fait guère plaisir et il serait temps que la LFP inter agisse en aidant nôtre football

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Le mec se prend pour un élu désormais de mieux en mieux mdr Il gagne rien depuis des années.. mais quel boulard ce mec !!

EdF : Mbappé-Dembélé, le malaise qui inquiète Zidane

tu te sens obligé de troller constamment que tu vas essayer de nous expliquer que dembele n'est pas un joueur plus collectif que Mbappé ! Et après, en bon donneur de lecons, tu va venir me reprendre que je réponds au troll sergio ! pauvre type va

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