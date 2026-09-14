ASSE : Larsonneur écarté, le mouvement est lancé

Ils feront comme tous les autres clubs , avec les moyens du bord. On ne peut pas reprocher aux entraineurs et aux joueurs, après les purges des derniers mercatos, la mauvaise gestion de la ligue et des clubs. Que ce soit Lille, Lens , l'OL, l'OM, rennes ou Monaco les supporters connaissent les vrais responsables et sont derrières vous
qu'est ce qu'il dit lui encore si mbappé ne serait pas un minimum collectif il ne serait pas le meilleur passeur de l'equipe de france a seulement 27 ans c'est factuel dc me sort pas tes histoires de troll ou pas! pour le coup le pauvre type c'est toi
Pour tous ceux qui aiment le football au delà de leur " chapelle " Voir l' OM ou l' OL dans cet état ne fait guère plaisir et il serait temps que la LFP inter agisse en aidant nôtre football
Le mec se prend pour un élu désormais de mieux en mieux mdr Il gagne rien depuis des années.. mais quel boulard ce mec !!
tu te sens obligé de troller constamment que tu vas essayer de nous expliquer que dembele n'est pas un joueur plus collectif que Mbappé ! Et après, en bon donneur de lecons, tu va venir me reprendre que je réponds au troll sergio ! pauvre type va
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
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|4
|-2
|2
|4
|0
|2
|2
|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
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