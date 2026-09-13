Safonov

PSG : Safonov fait taire tout le monde

PSG13 sept. , 23:05
parAlexis Rose
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Auteur d’une très belle prestation lors de la première victoire de la saison du Paris Saint-Germain en Ligue 1 ce dimanche soir à Brest (1-0), Matvey Safonov savoure.
En ce début de saison, Matvey Safonov a traversé des moments compliqués, à l’image de son PSG en championnat d’ailleurs. Critiqué par les supporters pour ses quelques erreurs regrettables en début de saison et même menacé par Lucas Chevalier dans la hiérarchie, le gardien russe a mis tout le monde d’accord ce dimanche soir à Brest. Car si le PSG a gagné son premier match de la saison en championnat, c’est en grande partie grâce à son portier.

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Si Ferran Torres a bien sûr été décisif en marquant le but de la victoire en tout début de match, c’est Safonov qui a conservé les trois points grâce à des arrêts de grande classe face à Mboup (37e, 88e) et Doumbia (57e). Une prestation XXL qui fait du bien au Russe. « C’était un résultat important, je suis très content de ne pas encaisser de but. Ça a été difficile depuis le début de la saison, on est heureux en équipe, ça fait plaisir », a lancé Safonov juste après la rencontre au micro de Ligue 1+. De quoi bien lancer la saison de l’ancien portier de Krasnodar, mais aussi celle du PSG en championnat.
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