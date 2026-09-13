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Serie A : La Juve se fait taper par Sassuolo

Serie A13 sept. , 22:51
parAlexis Rose
1
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4e journée de Serie A :
Mapei Stadium.
Sassuolo - Juventus : 3-2.
Buts : Esposito (65e), Bowie (89e), Adzic (90e+4) pour Sassuolo ; Zhegrova (82e, 90e+1) pour la Juventus.
Malgré un doublé de l’ancien Lillois Zhegrova, la Juve se fait surprendre par Sassuolo. À cause de ce premier résultat négatif de la saison, Turin s’enfonce dans le ventre mou de la Serie A, avec trois points de retard sur le leader, la Lazio.
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