Serie A : La Juve se fait taper par Sassuolo

4e journée de Serie A :

Mapei Stadium.

Sassuolo - Juventus : 3-2.

Buts : Esposito (65e), Bowie (89e), Adzic (90e+4) pour Sassuolo ; Zhegrova (82e, 90e+1) pour la Juventus.

Malgré un doublé de l’ancien Lillois Zhegrova, la Juve se fait surprendre par Sassuolo. À cause de ce premier résultat négatif de la saison, Turin s’enfonce dans le ventre mou de la Serie A, avec trois points de retard sur le leader, la Lazio.