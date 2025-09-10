edf zidane est attendu a l accueil iconsport 230182 0184 1 390123

EdF : Mbappé attend Zidane de pied ferme

Equipe de France10 sept. , 16:00
parHadrien Rivayrand
Didier Deschamps ne sera plus le sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du monde 2026. Sauf surprise, Zinédine Zidane reprendra les rênes des Bleus. 
L'équipe de France changera d'ère passée la Coupe du monde 2026. Didier Deschamps passera la main à son successeur, qui devrait être Zinédine Zidane. L'ancien entraineur du Real Madrid ne manquera pas de pression, surtout après le passage plutôt réussi il faut le dire de Deschamps. Mais l'arrivée d'un nouveau sélectionneur plait à énormément de fans et observateurs du football français. Surtout que Zidane est très attendu. Ce n'est pas Kylian Mbappé qui dira le contraire, lui qui est plus qu'impatient de travailler sous les ordres du Ballon d'Or 1998. 

Mbappé impatient de travailler avec Zidane 

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, le joueur du Real Madrid a en effet indiqué concernant l'arrivée plus que probable de Zizou chez les Bleus : « Avec lui, pas besoin de faire compliqué. C’est Zidane. Personne ne va dire non. Il n’y a que lui qui le peut. Si c’est lui, OK ! Et si c’est un autre, OK aussi. Mais lui, c’est le seul dans l’histoire du foot français qui a quasiment tous les droits ». A noter que Mbappé a aussi eu quelques mots pour Deschamps, qu'il estime énormément : « Le coach a laissé une trace indélébile dans l’histoire de l’équipe de France et c’est un événement à coup sûr que ça soit la dernière de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. Tu veux la gagner car c’est la Coupe du monde, pas parce que c’est la dernière de Didier Deschamps. Si on peut lui faire ce cadeau, avec plaisir, parce que c’est une légende vivante, mais la Coupe du monde, c’est la Coupe du monde... ». 

« Pas de seum avec le PSG » : Mbappé répond« Pas de seum avec le PSG » : Mbappé répond
Avant de disputer le Mondial 2026, encore faudra-t-il s'y qualifier. Pour le moment, la France est à deux victoires en deux matchs dans son groupe de qualification. 
