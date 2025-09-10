« Pas de seum avec le PSG » : Mbappé répond

Buteur avec l’équipe de France ce mardi soir contre l’Islande dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde, Kylian Mbappé s’est longuement confié dans l’Equipe ce mercredi. Le joueur du Real Madrid s’est exprimé sur la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des champions la saison dernière.

Capitaine et buteur sur penalty ce mardi soir contre l'Islande, Kylian Mbappé a fait partie des Bleus en jambes lors de ces éliminatoires de la Coupe du monde. Le français aura pour mission de guider la bande de Didier Deschamps vers une troisième étoile, l'été prochain, du côté de l'Amérique du Nord. En attendant, l'attaquant du Real Madrid s'est confié dans le journal l'Équipe dans une longue interview. Il est notamment revenu sur le sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, un an après l'avoir quitté.

Mbappé n’a pas le seum

Dans le quotidien français, l’ancien joueur du club de la capitale répond aux personnes pensantes qu’il aurait le « seum » après la victoire de la formation de Luis Enrique en finale de la Ligue des champions face à l'Inter. « J'ai des amis dans l'équipe et ceux qui me connaissent savent que l'amitié, c'est important pour moi. Tu ne peux pas cracher sur une équipe où il y a tes amis, même si ça n'avait pas été le PSG. Mon histoire était terminée et je suis parti sans regrets. Même les choses que j'ai mal faites font partie de mon histoire. Quand j'y jouais, on a été très proches du but, on a fait deux demi-finales, une finale. On n'a pas gagné et mon temps est passé. Le Real m'appelle, ça a toujours été mon rêve, j'aurais pu y aller plus tôt... » explique-t-il. Désormais, le Français veut retrouver les sommets avec le Real Madrid. L’attaquant du club de la capitale espagnole a désormais pour mission de tenter de remporter la Ligue des champions. Pour entamer la compétition aux grandes oreilles, les hommes de Xabi Alonso accueilleront l’Olympique de Marseille le 16 septembre prochain. Ce qui permettra à Mbappé de retrouver une formation de Ligue 1 et surtout une équipe qu'il a régulièrement martyrisée avec le PSG.