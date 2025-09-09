CdM 2026 : La France assure l'essentiel contre l'Islande

2e journée des Éliminatoires du Mondial 2026 :

Parc des Princes

France-Islande 2-1

Buts : Mbappé (45e sur pen.), Barcola (62e) pour la France ; Gudjohnsen (21e) pour l’Islande

Exclusion : Tchouaméni (68e) pour la France

La France a remporté son deuxième succès en autant de matchs de qualification face à l'Islande 2-1. Cependant, les Bleus ont donné quelques frayeurs à leurs supporters.

Après avoir dominé l'Ukraine, son meilleur adversaire sur le papier, en Pologne, la France devait confirmer contre l'Islande. L'entame de match était 100% française mais le réalisme n'était pas au rendez-vous. Les attaquants bleus, Marcus Thuram notamment, butaient sur le solide gardien Olafsson. L'Islande prenait l'avantage sur sa première occasion. Olise perdait le ballon dans sa surface sur une passe mal assurée et Gudjohnsen, fils de l'ancien joueur de Chelsea, trompait Maignan. Le gardien milanais était moins en réussite que son homologue islandais, auteur d'une double parade d'exception (32e).