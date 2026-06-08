EdF : Luis Enrique va sauver la France

Parti pour débuter la Coupe du monde 2026 avec un schéma offensif, Didier Deschamps compte sur l’implication défensive de ses attaquants. Heureusement pour le sélectionneur de l’équipe de France, les exigences de Luis Enrique au Paris Saint-Germain devraient l’aider.

Sauf surprise, on retrouvera à nouveau l’équipe de France en 4-2-3-1 lors du match de préparation face à l’Irlande du Nord ce lundi soir, puis contre le Sénégal pour les débuts en Coupe du monde. C’est désormais le schéma privilégié par Didier Deschamps. Longtemps réputé pour sa philosophie défensive, le sélectionneur des Bleus s’adapte aux qualités de son groupe et n’hésite plus à aligner quatre joueurs offensifs. Il n'empêche que l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille reste attentif au comportement de ses hommes.

Dans un tel dispositif, l’implication défensive des attaquants sera indispensable, sous peine d’exposer les récupérateurs et les défenseurs aux transitions adverses. Pour le moment, le risque n’inquiète pas trop Didier Deschamps ni Bixente Lizarazu. Le consultant de TF1 sait que les joueurs du Paris Saint-Germain, habitués aux consignes de Luis Enrique, feront systématiquement les efforts nécessaires. « Il faut arriver à faire bien attaquer ensemble tous ces joueurs, d'abord, et bien défendre, ensuite », a commenté l’ex-latéral gauche dans sa chronique pour L’Equipe.