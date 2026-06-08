L'entraîneur du PSG n'était pas content
Luis Enrique n'a pas aimé

EdF : Luis Enrique va sauver la France

Equipe de France08 juin , 21:00
parEric Bethsy
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Parti pour débuter la Coupe du monde 2026 avec un schéma offensif, Didier Deschamps compte sur l’implication défensive de ses attaquants. Heureusement pour le sélectionneur de l’équipe de France, les exigences de Luis Enrique au Paris Saint-Germain devraient l’aider.
Sauf surprise, on retrouvera à nouveau l’équipe de France en 4-2-3-1 lors du match de préparation face à l’Irlande du Nord ce lundi soir, puis contre le Sénégal pour les débuts en Coupe du monde. C’est désormais le schéma privilégié par Didier Deschamps. Longtemps réputé pour sa philosophie défensive, le sélectionneur des Bleus s’adapte aux qualités de son groupe et n’hésite plus à aligner quatre joueurs offensifs. Il n'empêche que l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille reste attentif au comportement de ses hommes.

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Dans un tel dispositif, l’implication défensive des attaquants sera indispensable, sous peine d’exposer les récupérateurs et les défenseurs aux transitions adverses. Pour le moment, le risque n’inquiète pas trop Didier Deschamps ni Bixente Lizarazu. Le consultant de TF1 sait que les joueurs du Paris Saint-Germain, habitués aux consignes de Luis Enrique, feront systématiquement les efforts nécessaires. « Il faut arriver à faire bien attaquer ensemble tous ces joueurs, d'abord, et bien défendre, ensuite », a commenté l’ex-latéral gauche dans sa chronique pour L’Equipe.
« On peut se permettre d'avoir un attaquant qui ne défend pas et il ne peut s'agir que de Kylian Mbappé, dont il n'est plus à démontrer que ce n'est pas son truc... À la rigueur, je préfère cela à un joueur qui fait semblant et met ses défenseurs en difficulté, a validé Bixente Lizarazu. En revanche, tous les autres doivent faire des efforts et ceux qui partent avec une longueur d'avance sont les Parisiens parce qu'ils y sont habitués. L'ADN transmis par Luis Enrique est à ce titre une chance pour l'équipe de France. » C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Ousmane Dembélé tente de convaincre Kylian Mbappé.
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