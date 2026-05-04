EdF : Lloris de retour, Tolisso boycotté... le scandale dénoncé

L’équipe de France sera très attendue l’été prochain lors de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Beaucoup aimeraient voir Corentin Tolisso être appelé par Didier Deschamps, même si le sélectionneur tricolore ne semble pas particulièrement chaud à cette idée.

Ce dimanche soir en Ligue 1, l’OL a pris le meilleur sur le Stade Rennais. Une victoire importante dans la course à la Ligue des champions. Une nouvelle fois, Corentin Tolisso aura été décisif pour les Gones. Le milieu de terrain lyonnais marche sur l’eau depuis le début de l’année 2026 et nombreux sont ceux qui souhaitent le voir récompensé par une sélection de Didier Deschamps pour la prochaine Coupe du monde avec l' équipe de France . Mais le sélectionneur des Bleus ne compterait visiblement pas sur le joueur de l’Olympique Lyonnais, de quoi agacer certains observateurs, comme Florian Gazan. D’autant plus qu’un retour d’Hugo Lloris est lui évoqué, au regard de la situation actuelle de Lucas Chevalier au PSG.

Tolisso a un défenseur de choix

Sur son compte X, le consultant n’a en effet pas hésité à militer pour Tolisso tout en pointant certaines incohérences de Deschamps : « On parle d’un retour de Lloris en Bleu. Dommage que ce ne soit pas celui de Tolisso. Je le prends tous les jours à la place de Camavinga. Et qu’on ne me dise pas “oui mais Camavinga peut jouer latéral gauche”. Bullshit ».

Corentin Tolisso a récemment indiqué de son côté qu’il n’avait plus vraiment d’espoir concernant un retour en équipe de France. Sa priorité est avant tout de prendre du plaisir et d’aider l’OL à se qualifier pour la Ligue des champions. Il n’est toutefois pas totalement à l’abri d’une surprise. La méforme de certains joueurs actuels de l’équipe de France pourrait pousser le staff des Bleus à revoir certaines hiérarchies. Tolisso a donc tout intérêt à poursuivre sur sa lancée pour n’avoir aucun regret.