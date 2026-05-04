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EdF : Lloris de retour, Tolisso boycotté... le scandale dénoncé

Equipe de France04 mai , 21:00
parHadrien Rivayrand
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L’équipe de France sera très attendue l’été prochain lors de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Beaucoup aimeraient voir Corentin Tolisso être appelé par Didier Deschamps, même si le sélectionneur tricolore ne semble pas particulièrement chaud à cette idée.
Ce dimanche soir en Ligue 1, l’OL a pris le meilleur sur le Stade Rennais. Une victoire importante dans la course à la Ligue des champions. Une nouvelle fois, Corentin Tolisso aura été décisif pour les Gones. Le milieu de terrain lyonnais marche sur l’eau depuis le début de l’année 2026 et nombreux sont ceux qui souhaitent le voir récompensé par une sélection de Didier Deschamps pour la prochaine Coupe du monde avec l'équipe de France. Mais le sélectionneur des Bleus ne compterait visiblement pas sur le joueur de l’Olympique Lyonnais, de quoi agacer certains observateurs, comme Florian Gazan. D’autant plus qu’un retour d’Hugo Lloris est lui évoqué, au regard de la situation actuelle de Lucas Chevalier au PSG.

Tolisso a un défenseur de choix 

Sur son compte X, le consultant n’a en effet pas hésité à militer pour Tolisso tout en pointant certaines incohérences de Deschamps : « On parle d’un retour de Lloris en Bleu. Dommage que ce ne soit pas celui de Tolisso. Je le prends tous les jours à la place de Camavinga. Et qu’on ne me dise pas “oui mais Camavinga peut jouer latéral gauche”. Bullshit ».

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Corentin Tolisso a récemment indiqué de son côté qu’il n’avait plus vraiment d’espoir concernant un retour en équipe de France. Sa priorité est avant tout de prendre du plaisir et d’aider l’OL à se qualifier pour la Ligue des champions. Il n’est toutefois pas totalement à l’abri d’une surprise. La méforme de certains joueurs actuels de l’équipe de France pourrait pousser le staff des Bleus à revoir certaines hiérarchies. Tolisso a donc tout intérêt à poursuivre sur sa lancée pour n’avoir aucun regret.
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Derniers commentaires

L’OM privé de C1, McCourt pique sa crise

Ha oui quand même "le.meilleur club en europe" cest un grand connaisseur le riri😅 Jene sais pas ce qu'ont lui a vendu en achetant Marseille mais il se fait bien pigeonner 🤣🤣

Le PSG intouchable, il annonce la fin du Bayern

Pour moi on est toujours sur du 50 50, Paris a l’avantage au score mais le Bayern est chez lui.

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J espere bien que vous serez là.. aucun club n amuse aussi bien la galerie que le vôtre. A part peu etre les chiens verts.. et encore pas sûr.

L’OM privé de C1, McCourt pique sa crise

Ahh ces ricains...c'est quelque chose quand même ! Toujours à l'ouest et dans le déni de tout, ridicules! C'était pas des cowboys déjà qui ont fait de bordeaux ce qu'il est devenu!?? Les textor , mc court, ... Élevés à la trump . Des mythos! À l'OM aucune institution, de staff fort , à l'image d'un Longoria président avant tout salarié qui n'était là principalement que pour fabriquer 25 transferts/transactions pour ses commissions personnelles... Mais disant vouloir de la stabilité depuis des années. 🤦. On voit l'amour du club et même des joueurs aujourd'hui qui n'ont que des envies d'ailleurs

Suspendu contre l'OM, Rennes veut l'annulation du carton de Samba

Alors zut ils veulent le beurre et l argent du beurre .turpin les a bien arrangé en se soit disant trompant de fautif et en ne mettant pas rouge a al tamari.et la ils veulent faire sauter le jaune comme s il ne s etait rien passé. Et puis avec ou samba ca changera pas grand chose il est nul!!!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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