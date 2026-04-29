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Michael Olise est bluffant, la France jubile

Ligue des Champions29 avr. , 9:40
parNathan Hanini
5
Ce mardi soir, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich se sont livrés un match d’anthologie en demi-finale aller de la Ligue des champions. Acteur majeur de la rencontre, Michael Olise a une nouvelle fois livré une performance solide. L’international français a fait mal à Nuno Mendes sur son côté droit.
La quintessence du football moderne. Ce mardi soir, le PSG et le Bayern Munich se sont livrés un premier round au-delà des espérances. Une rencontre à marquer d’une pierre blanche dans l’histoire du ballon rond. Une victoire du club de la capitale 5-4 avant le match retour mercredi prochain du côté de l’Allianz Arena. Auteur d’une prestation de haute volée, Michael Olise a fait parler la poudre sur cette rencontre. L’international français s’est une nouvelle fois distingué sur son côté droit face à Nuno Mendes. Un duel attendu remporté par le Bavarois, auteur d’un but sublime en première période.

Olise enchaîne les performances XXL

Sur le plateau de l’After Foot après la rencontre, l’ancien joueur de Crystal Palace a reçu les louanges des observateurs notamment de Daniel Riolo. « Il fait le match que j'attendais de lui aujourd'hui. Il a été très bon, on en parle depuis le début de saison. En référence top niveau Ligue des champions. Il a fait de bons matchs, il a été excellent contre le Real Madrid. Mais là, il joue le tenant du titre, une équipe hors norme en ce moment. Nuno Mendes avait mis tout le monde dans sa poche jusque-là. Et ce soir Michael Olise, 80% du temps, il s’est baladé. C’est le match référence top niveau, qui dit, celui-là titulaire en Bleu, » explique l’éditorialiste. Grâce à son but au Parc des Princes ce mardi soir, Michael Olise porte son total à 20 réalisations toutes compétitions confondues cette saison. Il faut ajouter à cela 25 passes décisives lors de l’exercice 2025-2026. L’ancien pensionnaire de Premier League marche sur l’eau et sera évidemment un élément capital lors du match retour mercredi prochain.

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Aucune des deux equipes ne reniera son football, le Bayern va attaquer et on la vu sur les vingts dernières minutes, ils nous ont bouffés, asphyxiés, au retour la meilleure défense sera l attaque !!!

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C'était une finale avant la lettre.Moi aussi j'avais peur à chaque fois que le Bayern s'approchait de nos buts.on n'est permeable derriere et hier on paniquait.Avant le match je disais qu'on avait les moyens devant pour faire la difference et je crois encore la même chose pour le retour.On a été plutôt efficace.Dembellé a hélas vendange une occasion en or et dommage que la frappe de Mayulu ne connaisse pas meilleur sort.J'y crois plus que jamais

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Perso je préfère Moreira en titulaire. Fofana est plus rapide mais je le trouve trop stéréotypé mais l'avoir en vrai doublure sur ce poste sans être obligé de bricoler c'est effectivement un luxe (qu'on a pas à droite par exemple). Pour preuve, son jeu a fonctionné au début puis petit à petit les défenseurs en face ont su le faire déjouer. Moreira, il arrive à varier son jeu et j'aime beaucoup ça.

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On ne peut pas critiquer des règles de football lorsque'elle sont débiles tel que siffler une main involontaire a bout portant sur un centre en dehors du temps additionnel ? Qu on utilise le ralenti pour s'assurer que le ballon touche la main oui mais ensuiite il faut juger l'action en contexte dynamique a vitesse réelle et dans ce contexte si l'arbitre a un minimum de sensibilité footballistique il ne siffle pas penalty

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Erreur de coaching ? Peut etre enlever Warren Emery a enlevé du physique et de la presence defensive ,il harcele le porteur de ballon et empeche les bonnes relances.Changer nos attaquants alors qu'on est dans une telle phase de réussite c'est à mes yeux prématuré mais bon L.E a fait un choix on doit le respecter.Il devra en faire un autre la semaine prochaine sur le plan defensif.esperons qu'Akimi ne soit pas blessé car dans le jeu offensif il apporte beaucoup de vitesse. Il faudra plus de sérénité derriere ,Marquinhos a étédans le dur hier

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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