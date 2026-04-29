Michael Olise est bluffant, la France jubile

Ce mardi soir, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich se sont livrés un match d’anthologie en demi-finale aller de la Ligue des champions. Acteur majeur de la rencontre, Michael Olise a une nouvelle fois livré une performance solide. L’international français a fait mal à Nuno Mendes sur son côté droit.

La quintessence du football moderne. Ce mardi soir, le PSG et le Bayern Munich se sont livrés un premier round au-delà des espérances. Une rencontre à marquer d’une pierre blanche dans l’histoire du ballon rond. Une victoire du club de la capitale 5-4 avant le match retour mercredi prochain du côté de l’Allianz Arena. Auteur d’une prestation de haute volée, Michael Olise a fait parler la poudre sur cette rencontre. L’international français s’est une nouvelle fois distingué sur son côté droit face à Nuno Mendes. Un duel attendu remporté par le Bavarois, auteur d’un but sublime en première période.

Olise enchaîne les performances XXL

Sur le plateau de l’After Foot après la rencontre, l’ancien joueur de Crystal Palace a reçu les louanges des observateurs notamment de Daniel Riolo. « Il fait le match que j'attendais de lui aujourd'hui. Il a été très bon, on en parle depuis le début de saison. En référence top niveau Ligue des champions. Il a fait de bons matchs, il a été excellent contre le Real Madrid. Mais là, il joue le tenant du titre, une équipe hors norme en ce moment. Nuno Mendes avait mis tout le monde dans sa poche jusque-là. Et ce soir Michael Olise, 80% du temps, il s’est baladé. C’est le match référence top niveau, qui dit, celui-là titulaire en Bleu, » explique l’éditorialiste. Grâce à son but au Parc des Princes ce mardi soir, Michael Olise porte son total à 20 réalisations toutes compétitions confondues cette saison. Il faut ajouter à cela 25 passes décisives lors de l’exercice 2025-2026. L’ancien pensionnaire de Premier League marche sur l’eau et sera évidemment un élément capital lors du match retour mercredi prochain.