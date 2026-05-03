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Nantes plombé par l'arbitre, Halilhodzic est toujours écoeuré

FC Nantes03 mai , 10:30
parClaude Dautel
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Suspendu jusqu'à la fin de la saison, Vahid Halilhodzic était dans les tribunes de la Beaujoire pour fêter la victoire du FC Nantes contre l'OM. Mais l'entraîneur nantais est conscient que son équipe aura du mal à se maintenir en Ligue 1 et il est toujours remonté contre l'arbitre du match contre Brest.
Vahid Halilhodzic a confié sur Ligue 1+ qu'il ne sera pas devant sa télévision ce dimanche après-midi pour suivre le match Auxerre-Angers. Cependant, il sait que du résultat de cette rencontre dépend pour beaucoup l'avenir du FC Nantes en Ligue 1. Après leur victoire contre l'Olympique de Marseille, les Canaris sont revenus à deux longueurs de l'AJA et si les Bourguignons s'inclinent, tout redeviendra possible dans la course au barrage. De quoi faire remonter la colère de l'entraîneur, qui n'a toujours pas digéré le match nul de son équipe contre Brest (1-1). Une rencontre entachée par une énorme erreur d'arbitrage, laquelle l'a fait craquer et a provoqué sa suspension jusqu'à la fin de saison. Pour Vahid Halilhodzic, Nantes devrait avoir deux points de plus au classement, et cela change tout.

Vahid Halilhodzic n'a pas pas digéré cette erreur XXL

Se confiant à Presse Océan, l'entraîneur du FC Nantes avoue son ressentiment. « S’il y a des regrets ? Je n’ai pas de regrets. Je l’ai là (il montre sa gorge). Ils m’ont traité comme un criminel, m’ont enfermé dans la cage (sic) (comprenez en tribune)… Peut-être qu’avec deux points de plus, notamment contre Brest, ce n’est pas la même chose, n’est-ce pas ? L’arbitre a dit : Je me suis trompé. Quand j’ai demandé une explication, j’ai pris quatre matchs (de suspension). J’ai une haine énorme vis-à-vis des gens qui ont décidé ça », a confié Vahid Halilhodzic, qui sait que malgré cela le classement est ce qu'il est et que Nantes va avoir besoin d'un mauvais résultat auxerrois ce dimanche pour continuer à y croire. Il restera ensuite deux rencontres pour un improbable miracle, sachant que le FC Nantes se déplacera le week-end prochain à Lens où peu d'équipes ont pris des points cette saison.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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