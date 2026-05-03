Nantes plombé par l'arbitre, Halilhodzic est toujours écoeuré

3 montants .il manque juste un peu de réussite
Komboaré se soucie uniquement de son club et a ses propres préoccupations on comprend ses préoccupations.Riolo est toujours à chercher la polémique.Il est juste un gros connard
Des abrutis de racistes crachent leur haine.On doit soutenir ce jeune joueur et l'encourager.On peut faire des erreurs ça fait partie de l'experience
pour info, il a disparu depuis quelques mois, c'est plus calme du coup...
Non juste des inventions de ces scribouillards pour pondre un article .C'est sans fondement
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|70
|31
|22
|4
|5
|70
|27
|43
|64
|31
|20
|4
|7
|61
|33
|28
|57
|31
|17
|6
|8
|50
|34
|16
|57
|31
|17
|6
|8
|48
|32
|16
|56
|31
|16
|8
|7
|54
|42
|12
|54
|32
|16
|6
|10
|56
|48
|8
|53
|32
|16
|5
|11
|59
|44
|15
|46
|30
|13
|7
|10
|49
|39
|10
|42
|32
|10
|12
|10
|44
|49
|-5
|38
|31
|10
|8
|13
|43
|44
|-1
|38
|30
|10
|8
|12
|41
|47
|-6
|38
|31
|9
|11
|11
|40
|47
|-7
|34
|31
|9
|7
|15
|26
|43
|-17
|31
|31
|6
|13
|12
|29
|42
|-13
|31
|32
|7
|10
|15
|36
|58
|-22
|25
|31
|5
|10
|16
|27
|42
|-15
|23
|32
|5
|8
|19
|29
|51
|-22
|16
|32
|3
|7
|22
|32
|72
|-40
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