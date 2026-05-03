Le PSG travaille pour s'offrir un joueur madrilène à 150ME

Les clubs de Liga mettent régulièrement des clauses libératoires souvent colossales, et c'est le cas pour le Real Madrid qui a mis cette clause à 150ME sur son jeune défenseur de 18 ans, Joan Martinez. Mais, Marca révèle que cela n'empêche pas le PSG de travailler sur ce dossier.

Le site internet du quotidien sportif proche du Real Madrid en fait sa Une ce dimanche, Luis Campos a déjà lancé les manœuvres pour essayer de faire venir Joan Martinez au Paris Saint-Germain. Agé de 18 ans, le défenseur international espagnol, avec les équipes de jeunes, a été informé récemment de l'intérêt des champions d'Europe. Mais si Joan Martinez veut aller travailler sous les ordres de Luis Enrique, le PSG va devoir trouver un moyen de faire venir Florentino Perez à la table des négociations. En effet, le président du Real Madrid a fixé une clause libératoire à 150 millions d'euros sur le jeune défenseur lorsque ce dernier a signé son contrat qui le lie jusqu'en 2029 avec les Merengue et il ne fera aucun cadeau à Nasser Al-Khelaifi.

150ME et Joan Martinez signe au PSG

Lors de la récente demi-finale de Youth League entre le PSG et le Real Madrid, Luis Campos a eu l'occasion de superviser de plus près Joan Martinez, et il a eu le feu vert de Nasser Al-Khelaifi et Luis Enrique pour nouer des contacts avec l'entourage du jeune madrilène. Cependant, Marca précise que financièrement cela sera compliqué compte tenu de cette clause libératoire XXL, mais que si le Paris Saint-Germain veut réellement Joan Martinez, rien ne pourra empêcher le PSG de payer le prix fort, Madrid ne pouvant pas s'opposer à cette possibilité. Cependant, on voit mal les champions d'Europe retomber dans les travers du passé en surpayant un joueur, aussi prometteur soit-il. Même si Luis Enrique a prévenu qu'il voulait réunir sous le maillot parisien les meilleurs jeunes, un chèque de 150 millions d'euros paraît totalement illusoire dans ce dossier.