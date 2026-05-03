OM : La Provence craque et colle une note historique !

Un sentiment de honte habite le peuple marseillais après le naufrage de l'OM à Nantes ce samedi. Il n'y a rien de positif à retenir de cette rencontre. Fort de ce constat, le journal La Provence a été impitoyable dans ses notes.

Au bord de la Ligue 2, le FC Nantes n'a pas souvent eu l'occasion de faire plaisir à son public cette saison. Le temps d'un après-midi, le FCN a pu éliminer la morosité ambiante avec une prestation qui rappelait les grandes heures du club. C'est peu flatteur pour l'adversaire du jour, l' Olympique de Marseille . Laminés 3-0 à la Beaujoire, les Phocéens ont été les premières victimes des Canaris depuis Le Havre le 22 février dernier. Le score n'est presque pas assez sévère tant l'OM était inférieur à Nantes ce samedi.

Un 0 collectif, La Provence dégomme l'OM

Au coup de sifflet final, les supporters olympiens ressentaient à la fois de la tristesse et de la colère en voyant le niveau de leur club. Pour La Provence, l'analyse était aisée à effectuer. Le journal provençal qualifie le match Nantes-OM « d’infamie » et n'épargne aucun joueur dans cette critique. Tous sont responsables de la claque subie à la Beaujoire. Cela se répercute sur les notes attribuées à chacun. C'est bien simple, tous les joueurs marseillais ont récolté un 0 sur 10 pour leur prestation en Loire-Atlantique.

La Provence s'est justifiée de manière laconique. « Pour l’ensemble de leur œuvre, y compris cette saison lamentable, la rédaction de La Provence a décidé d’attribuer un zéro collectif à l’équipe », a écrit le journal. Une sanction violente puisque cette note est donnée rarement dans les rédactions sportives françaises. Par exemple, L'Equipe ne l'a donnée qu'à deux hommes depuis 20 ans (l'entraîneur lyonnais Paulo Fonseca et l'ancien bordelais Wendel). Preuve que la rupture est définitivement consommée entre l'OM et ses fidèles suiveurs.