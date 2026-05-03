OL : Un milieu à 15ME donne son accord à Lyon

L'Olympique Lyonnais s'intéresse au profil du milieu offensif algérien Farès Chaïbi. Le joueur de l'Eintracht Francfort est séduit par le projet rhodanien et par la possibilité de retrouver sa ville natale.

La coupe d'Europe se rapproche pour l' Olympique Lyonnais , ce qui annonce un mercato estival intéressant. Parmi les premières pistes explorées par les Gones figure celle menant à Farès Chaïbi. L'ancien toulousain évolue à l'Eintracht Francfort où il brille depuis 2023. Le milieu offensif est aussi très performant en sélection algérienne. Il a été en vue lors de la dernière coupe d'Afrique des Nations. Ce transfert est séduisant sur le papier mais il demeure difficile à conclure.

L'OL a les faveurs de Chaïbi

Francfort demande au moins 25 millions d'euros aux clubs intéressés. Malheureusement pour Lyon, la concurrence est fournie dans ce dossier. Les formations anglaises de Brighton et Brentford sont sur le coup tout comme la nouvelle sensation italienne de Côme. Cela pourrait décourager les dirigeants de l'OL. Toutefois, le joueur donne des signaux favorables aux Gones selon le site Transferfeed. Le média affirme qu'un retour de Farès Chaïbi en Ligue 1 est « envisageable ». L'Algérien est « réceptif » à l'intérêt de Lyon.

Le projet sportif des Rhodaniens et une possible qualification en Ligue des champions ne le laissent pas indifférent. Surtout, revenir dans la capitale des Gaules le motive sur le plan personnel. Le joueur de Francfort est né à Bron dans la métropole lyonnaise où il a grandit et débuté le football. Il peut renouer avec sa famille toujours installée dans la région et intégrer un club qui le faisait rêver étant enfant. Reste maintenant à rassembler suffisamment d'argent côté OL pour faire du rêve de Farès Chaïbi une réalité la saison prochaine.