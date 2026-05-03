OL : Un milieu à 15ME donne son accord à Lyon

Paris rival de Marseille, tu rigoles,on ne joue pas dans le même championnat
3 montants .il manque juste un peu de réussite
Komboaré se soucie uniquement de son club et a ses propres préoccupations on comprend ses préoccupations.Riolo est toujours à chercher la polémique.Il est juste un gros connard
Des abrutis de racistes crachent leur haine.On doit soutenir ce jeune joueur et l'encourager.On peut faire des erreurs ça fait partie de l'experience
pour info, il a disparu depuis quelques mois, c'est plus calme du coup...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|70
|31
|22
|4
|5
|70
|27
|43
|64
|31
|20
|4
|7
|61
|33
|28
|57
|31
|17
|6
|8
|50
|34
|16
|57
|31
|17
|6
|8
|48
|32
|16
|56
|31
|16
|8
|7
|54
|42
|12
|54
|32
|16
|6
|10
|56
|48
|8
|53
|32
|16
|5
|11
|59
|44
|15
|46
|30
|13
|7
|10
|49
|39
|10
|42
|32
|10
|12
|10
|44
|49
|-5
|38
|31
|10
|8
|13
|43
|44
|-1
|38
|30
|10
|8
|12
|41
|47
|-6
|38
|31
|9
|11
|11
|40
|47
|-7
|34
|31
|9
|7
|15
|26
|43
|-17
|31
|31
|6
|13
|12
|29
|42
|-13
|31
|32
|7
|10
|15
|36
|58
|-22
|25
|31
|5
|10
|16
|27
|42
|-15
|23
|32
|5
|8
|19
|29
|51
|-22
|16
|32
|3
|7
|22
|32
|72
|-40
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Info @NicoSchira L'Olympique Lyonnais, Brentford, Brighton et Côme suivent de près le milieu offensif de 23 ans, Fares Chaïbi 🇩🇿 sous contrat avec l'Eintracht Francfort 🇩🇪 jusqu'en juin 2028. Estimé à 15 M💸 sur le marché, il est natif de Lyon et sans doute que porter les