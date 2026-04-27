hugo lloris prend à revenir chez les Bleus
La France pourrait pousser Lloris à sortir de la retraite

Hugo Lloris prêt à revenir en équipe de France !

Equipe de France27 avr. , 19:00
parClaude Dautel
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Le 9 janvier 2023, quelques semaines après la défaite de la France en finale du Mondial face à l'Argentine, Hugo Lloris avait officialisé sa retraite internationale. Selon L'Equipe, le gardien de but du Los Angeles FC pourrait revenir chez les Bleus si Deschamps lui demande.
Hugo Lloris connaît bien les Etats-Unis, et le gardien de but de 39 ans pourrait bien profiter de cette occasion pour une dernière danse avec les Bleus sur le continent américain. Un peu plus de trois ans après avoir annoncé officiellement son départ de l'équipe de France, l'ancien gardien de but de l'Olympique Lyonnais pourrait sortir de sa retraite si le sélectionneur décide de faire appel à lui comme gardien remplaçant. Au moment où le cas Lucas Chevalier commence à susciter des interrogations, car il ne joue plus du tout avec le Paris Saint-Germain, l'improbable come-back d'Hugo Lloris pourrait être la solution idéale. À en croire le quotidien sportif, ce dernier ne refusera pas si on lui demande.

Lloris est prêt à dire oui à la France

Un proche d'Hugo Lloris a fait passer le message dans L'Equipe, même s'il s'en défend. « Par pudeur et par respect pour les gardiens en place, il ne fera jamais campagne pour être là, il ne veut pas être celui qui pique la place. Mais évidemment qu'il ne dirait pas non à une convocation en équipe de France. Encore une fois, il n'est pas question pour lui de se mettre en avant ou d'utiliser des leviers pour réussir à être appelé », explique ce membre de l'entourage du portier de l'entourage d'Hugo Lloris.
En réponse à ce qui est tout de même un appel du pied, on a indiqué du côté de Didier Deschamps que le retour d'Hugo Lloris n'était pas d'actualité. Ou du moins pas encore. Il est vrai que le champion du monde 2018 pourrait faire une belle doublure à Mike Maignan, sachant que ce dernier est le numéro 1 indiscutable et indiscuté. Il faut aussi savoir ce que le vestiaire tricolore penserait de ce retour d'un joueur qui avait décidé de mettre un terme à sa carrière internationale.
H. Lloris

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Autant faire revenir Bartez ki est largement é ossi mieux ke lui

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C'est quoi ces comptes ??? XD

Hugo Lloris prêt à revenir en équipe de France !

« explique ce membre de l'entourage du portier de l'entourage d'Hugo Lloris. » Elles sont de plus en plus violentes vos phrases, c’est un calvaire de lire vos articles.

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cheh!

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2,7 millions d'euro? par an? ouai ok, il trouveront un autre et 2 millions par an c'est pas dramatique. s'ils sont intelligents ils se concentrent un peu plus sur la formation. y'a du bon foot dans la région chez les jeunes. mais ça ils savent pas faire, c'est assez fou.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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