Hugo Lloris prêt à revenir en équipe de France !

Le 9 janvier 2023, quelques semaines après la défaite de la France en finale du Mondial face à l'Argentine, Hugo Lloris avait officialisé sa retraite internationale. Selon L'Equipe, le gardien de but du Los Angeles FC pourrait revenir chez les Bleus si Deschamps lui demande.

Hugo Lloris connaît bien les Etats-Unis, et le gardien de but de 39 ans pourrait bien profiter de cette occasion pour une dernière danse avec les Bleus sur le continent américain. Un peu plus de trois ans après avoir annoncé officiellement son départ de l'équipe de France, l'ancien gardien de but de l'Olympique Lyonnais pourrait sortir de sa retraite si le sélectionneur décide de faire appel à lui comme gardien remplaçant. Au moment où le cas Lucas Chevalier commence à susciter des interrogations, car il ne joue plus du tout avec le Paris Saint-Germain, l'improbable come-back d'Hugo Lloris pourrait être la solution idéale. À en croire le quotidien sportif, ce dernier ne refusera pas si on lui demande.

Lloris est prêt à dire oui à la France

Un proche d'Hugo Lloris a fait passer le message dans L'Equipe, même s'il s'en défend. « Par pudeur et par respect pour les gardiens en place, il ne fera jamais campagne pour être là, il ne veut pas être celui qui pique la place. Mais évidemment qu'il ne dirait pas non à une convocation en équipe de France. Encore une fois, il n'est pas question pour lui de se mettre en avant ou d'utiliser des leviers pour réussir à être appelé », explique ce membre de l'entourage du portier de l'entourage d'Hugo Lloris.

En réponse à ce qui est tout de même un appel du pied, on a indiqué du côté de Didier Deschamps que le retour d'Hugo Lloris n'était pas d'actualité. Ou du moins pas encore. Il est vrai que le champion du monde 2018 pourrait faire une belle doublure à Mike Maignan, sachant que ce dernier est le numéro 1 indiscutable et indiscuté. Il faut aussi savoir ce que le vestiaire tricolore penserait de ce retour d'un joueur qui avait décidé de mettre un terme à sa carrière internationale.