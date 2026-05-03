Le PSG veut s'offrir Calhanoglu
Calhanoglu bientôt au PSG ?

Le PSG s'active pour s'offrir une superstar turque !

PSG03 mai , 8:20
parClaude Dautel
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Le PSG va continuer à améliorer son effectif, Luis Enrique souhaitant faire évoluer son équipe afin de coller toujours plus à ses choix tactiques. C'est dans ce cadre qu'un joueur de l'Inter serait dans le collimateur parisien : Hakan Calhanoglu.
Agé de 32 ans, Hakan Calhanoglu est une véritable légende en Turquie, pays dont il a porté le maillot à 104 reprises. Mais, à l'heure de signer un dernier contrat, le milieu défensif qui avait eu le culot de quitter l'AC Milan pour signer à l'Inter, pourrait rejoindre la Ligue 1 et plus précisément le Paris Saint-Germain. En effet, Claudio Galuppi, journaliste du site spécialisé italien CalcioMercato, annonce que les champions d'Europe s'intéressent de très près à Hakan Calhanoglu, alors que ce dernier va entrer dans la dernière année de son contrat avec l'Inter. « D’après nos informations, le PSG aurait jeté son dévolu sur le milieu de terrain turc et envisagerait de faire une offre aux Nerazzurri à la fin du championnat actuel afin de s'assurer les services de Calhanoglu », précise notre confrère.

Calhanoglu pour renforcer le milieu parisien ?

Né en Allemagne, et formé à Mannheim, Hakan Calhanoglu sort d'une saison compliquée avec l'Inter en raison d'un problème au mollet, mais il a contribué au titre de Champion d'Italie que le club va gagner. Et du côté de l'Inter Milan, on souhaite prolonger le milieu de terrain, alors que la concurrence ne viendra pas uniquement du Paris Saint-Germain. Le média transalpin précise que Galatasaray et plusieurs clubs de Premier League sont à l'affût dans ce dossier, dans la mesure où pour l'instant le milieu de terrain n'a toujours pas trouvé de terrain d'entente avec son club actuel. Sa valeur étant estimée à 18 millions d'euros par Transfermarkt, Hakan Calhanoglu serait forcément une excellente affaire pour le PSG ou pour les autres équipes citées dans ce dossier.
En attendant, Hakan Calhanoglu va réaliser un de ses rêves, à savoir disputer le Mondial avec la Turquie, une compétition que son pays n'avait plus disputée depuis 24 ans. En avril dernier, après la victoire décisive contre le Kosovo, le joueur de l'Inter ne masquait pas son émotion : « Mon rêve d’enfant est devenu réalité. Nous allons à la Coupe du monde ! ». D'ici là, le milieu de terrain international aura probablement réglé la question de son avenir au PSG...ou ailleurs.
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Non juste des inventions de ces scribouillards pour pondre un article .C'est sans fondement

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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