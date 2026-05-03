Les supporters de l'ASSE ont piqué un coup de sang
L'entraîneur de l'ASSE n'a pas aimé les critiques

L'ASSE a triché ? Philippe Montanier est furieux

ASSE03 mai , 9:00
parClaude Dautel
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L'ASSE a enchaîné une troisième défaite de rang, mais les Verts sont toujours en vie puisque Le Mans n'a pas réussi à battre Reims. Cependant, certains supporters ont craqué et tenu des propos sévères à Philippe Montanier, lequel a vivement réagi.
Le championnat de Ligue 2 tient toutes ses promesses, et il sera palpitant jusqu'à la dernière journée de la saison régulière. En effet, en dehors de Troyes, champion de France de L2 et assuré de jouer en Ligue 1 la saison prochaine, et d'Amiens déjà relégué, tout est encore possible. Notamment que l'AS Saint-Etienne repasse à la deuxième place du classement et monte directement. Cependant, dans la foulée de la défaite à Rodez, des supporters stéphanois ulcérés ont réussi à entrer sur le terrain et se sont confrontés avec l'entraîneur des Verts. A en croire Philippe Montanier, ces fans des Verts étaient furieux et reprochaient aux joueurs d'avoir « triché ». Une accusation qui a fait sortir de ses gonds le technicien de l'ASSE, qui a répondu en face à face, avant d'être écarté par la sécurité. Mais il n'a pas digéré ces propos et l'a fait savoir

Coup de tension à l'ASSE

Revenu dans le calme des vestiaires, Philippe Montanier juge totalement hors de propos les accusations et il a répondu aux supporters concernés. « On comprend la colère, mais mes joueurs n’ont pas triché. Ils n’ont pas été bons, mais ils n’ont pas triché. L’équipe est moins bonne, parfois faible, amputée de plusieurs joueurs, mais on n’a pas triché. Les erreurs techniques ? C’est difficile à expliquer. Dire qu’on n’est pas bons, ça oui, et que nos supporters sont meilleurs que nous, oui effectivement. Mais pas qu’on a triché ! On a onze blessés et pas des moindres. Mais quand on est dans le dur, il faut qu’on soit costaud », a prévenu l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, histoire de faire baisser un peu la tension. Dans une semaine, avec la réception d'Amiens, pendant que Le Mans se déplacera à Bastia, l'ambiance risque d'être spéciale à Geoffroy-Guichard, où l'idée de jouer les barrages fait sérieusement flipper.
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64312047613328
3
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57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
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2531510162742-15
17
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18
Metz
163237223272-40

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