OM : Les joueurs attendus au retour de Nantes, la suite est incroyable

Il y avait de l'orage dans l'air samedi après la défaite de l'OM à Nantes, et sur les réseaux sociaux certains supporters se motivaient pour aller accueillir Habib Beye et ses joueurs à la sortie de l'aéroport. Les choses ne se sont pas passées comme on pouvait le craindre.

La déroute de l'Olympique de Marseille a piqué au vif les fans du club phocéen et on peut le comprendre tant Mason Greenwood et ses coéquipiers ont été nuls sur la pelouse de la Beaujoire. Même si Habib Beye focalise une grande partie de la colère populaire, des supporters ont rapidement fait savoir qu'ils iraient dans la soirée accueillir la délégation marseillaise à son retour de Nantes. La volonté était de faire connaître son écœurement après cette défaite qui éloigne probablement définitivement l'OM des places pour la Ligue des champions. Le club marseillais a évidemment pris conscience que cela pouvait chauffer et un discret service d'ordre s'est mis en place pour calmer ceux qui seraient un peu trop excités. Mais, si des supporters sont effectivement venus devant l'aéroport, l'ambiance était radicalement différente de celle attendue.

Seulement une vingtaine de supporters étaient présents pour accueillir les footballeurs marseillais, et surtout, les fans présents ont profité de cette proximité avec les joueurs pour demander des selfies et faire signer des autographes. On était bien loin des tensions vécues parfois à l'OM, et à des années-lumière de la fameuse invasion de la Commanderie le 30 janvier 2021. Même si on peut se réjouir de voir qu'il n'y a pas eu d'événements négatifs lors de cette réception post-Nantes, du côté de certains supporters, on estime que cela marque surtout le fait que la lassitude l'a emporté sur la colère. C'est par exemple l'avis de La Minute OM.