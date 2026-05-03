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OM : Les joueurs attendus au retour de Nantes, la suite est incroyable

OM03 mai , 8:00
parClaude Dautel
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Il y avait de l'orage dans l'air samedi après la défaite de l'OM à Nantes, et sur les réseaux sociaux certains supporters se motivaient pour aller accueillir Habib Beye et ses joueurs à la sortie de l'aéroport. Les choses ne se sont pas passées comme on pouvait le craindre.
La déroute de l'Olympique de Marseille a piqué au vif les fans du club phocéen et on peut le comprendre tant Mason Greenwood et ses coéquipiers ont été nuls sur la pelouse de la Beaujoire. Même si Habib Beye focalise une grande partie de la colère populaire, des supporters ont rapidement fait savoir qu'ils iraient dans la soirée accueillir la délégation marseillaise à son retour de Nantes. La volonté était de faire connaître son écœurement après cette défaite qui éloigne probablement définitivement l'OM des places pour la Ligue des champions. Le club marseillais a évidemment pris conscience que cela pouvait chauffer et un discret service d'ordre s'est mis en place pour calmer ceux qui seraient un peu trop excités. Mais, si des supporters sont effectivement venus devant l'aéroport, l'ambiance était radicalement différente de celle attendue.
Seulement une vingtaine de supporters étaient présents pour accueillir les footballeurs marseillais, et surtout, les fans présents ont profité de cette proximité avec les joueurs pour demander des selfies et faire signer des autographes. On était bien loin des tensions vécues parfois à l'OM, et à des années-lumière de la fameuse invasion de la Commanderie le 30 janvier 2021. Même si on peut se réjouir de voir qu'il n'y a pas eu d'événements négatifs lors de cette réception post-Nantes, du côté de certains supporters, on estime que cela marque surtout le fait que la lassitude l'a emporté sur la colère. C'est par exemple l'avis de La Minute OM.
« Les discours exprimés à distance, souvent résumés par des « si j’y étais, j’aurais fait… », ne tiennent pas toujours compte des réalités concrètes du terrain. Dans ce type de contexte, encadré par un dispositif de sécurité renforcé autour des joueurs, la différence entre les intentions et les actes peut aussi être significative. Le débat en ligne tend par ailleurs à cristalliser des positions très affirmées, parfois éloignées de l’expérience directe des situations évoquées, ce qui peut accentuer certains décalages de perception », fait remarquer l'influenceur marseillais, à juste titre. En attendant, après un déplacement le week-end prochain au Havre, la réception de Rennes, l'ancien club d'Habib Beye, pour la dernière journée de Ligue 1 risque de faire du bruit.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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