EdF : Les Français demandent pardon à Kylian Mbappé

La cote de popularité de Kylian Mbappé a chuté depuis deux ans. Mais le début de Mondial excellent du capitaine des Bleus a changé la donne, faisant de nouveau de lui un joueur adoré par les Français.

Départ du Paris Saint-Germain au Real Madrid, polémiques successives, incapacité à gagner avec le club espagnol… Kylian Mbappé a vécu deux années difficiles et sa cote de popularité n’est pas restée intacte. Malgré le soutien sans faille de Didier Deschamps qui a fait de lui son capitaine, le numéro 10 des Bleus n’était plus vraiment le chouchou des Français au début du rassemblement post-Mondial 2026. Des joueurs tels que Michael Olise ou Ousmane Dembélé lui volaient même la vedette.

Mais après une phase de poule maîtrisée de bout en bout par la France, la donne a changé. Kylian Mbappé s’est montré ultra-décisif avec 4 buts et 2 passes décisives. Surtout, son attitude est irréprochable, l’ancien Parisien étant tourné vers le collectif et s’imposant comme un vrai leader positif de l’équipe. Il n’en fallait pas davantage pour que l’opinion publique à son sujet évolue comme le rapporte un sondage réalisé par Odoxa pour Le Parisien. Cette enquête révèle que 62% des Français ont désormais une bonne opinion de Kylian Mbappé contre 54% il y a deux ans.

Kylian Mbappé de nouveau adoré des Français

Une nette augmentation qui se traduit aussi si l’on regarde le même sondage chez les amateurs de football. Ces derniers ont une meilleure estime de Kylian Mbappé avec une augmentation de 10%. La preuve que lorsqu’il affiche ce niveau exceptionnel et lorsque son attitude est irréprochable comme c’est le cas en ce moment, le joueur formé à l’AS Monaco reste l’un des chouchous des Français. Ce sera encore plus le cas s’il soulève dans trois semaines la Coupe du monde aux Etats-Unis.

Une issue que l’on souhaite tous et qui est plus probable si Kylian Mbappé performe et enchaîne les buts. Même si ce début de Mondial a prouvé que la star du Real Madrid n’était plus le seul joueur capable de faire des différences en équipe de France, Dembélé, Barcola, Olise ou Doué ayant également démontrés qu’ils étaient capables de bien seconder leur capitaine. Pour le plus grand bonheur de Didier Deschamps.