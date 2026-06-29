« Mbappé, tant mieux qu’il soit français », Deschamps se lâche

Kylian Mbappé est le leader de l'équipe de France, et Didier Deschamps ne le cache pas dans sa conférence d'avant-match. La Suède et les autres sont prévenus.

De retour aux affaires après un retour en France pour assister aux obsèques de sa mère décédée, Didier Deschamps s’est projeté sur le match de mardi soir face à la Suède. En terminant première de son groupe, l’équipe de France s’est évitée un 16e de finale trop compliqué et de longs déplacements. Les Bleus sont logiquement favoris de cette rencontre, même si cela reste un match couperet et il y aura forcément des favoris qui vont tomber au tapis.

Deschamps fait les louanges de Mbappé

Mais Didier Deschamps compte sur un atout spécial pour éviter de tomber dans le piège. Le sélectionneur national a dressé un portrait dithyrambique de Kylian Mbappé, meilleur buteur de l’histoire des Bleus, joueur qui n’a jamais connu autre chose que des finales en Coupe du monde, et qui sait aussi se muer en passeur comme il l’a fait contre la Norvège.

« Kylian sait défendre. Il marque aussi des buts, plus que les autres. Je vous l'ai dit dès le premier jour, il est en mission. Même si des fois vous ne m'entendez pas toujours... Même sur les exercices athlétiques il était premier. J'ai dit il y a un bon moment qu'il assume son rôle de capitaine. L'image qu'on peut avoir de lui à l'extérieur ne correspond pas toujours ou peu souvent à ce qu'il est réellement. Il donne des buts et continue de marquer. Kylian en 2018, il était déjà très fort. Il est toujours à la rechercher de mieux, il bat des records et en battra encore. Il peut rater un contrôle ou une occasion mais il ne tremble pas derrière. Il fait partie de la race des joueurs hors-norme et tant mieux qu'il soit Français », a livré un Didier Deschamps persuadé d’avoir fait le bon choix en confiant les clés du camion tricolore à Kylian Mbappé.

Un joueur parfois décrié sur les réseaux ou dans les médias et qui a laissé un souvenir mitigé au PSG avec un départ compliqué, mais qui reste le leader d’une équipe de France aussi crainte que respectée dans cette Coupe du monde.