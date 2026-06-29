Mbappe Dembele

EdF : La Suède a trouvé le point faible de Mbappé

Equipe de France29 juin , 17:00
parEric Bethsy
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Opposée à l’équipe de France en seizièmes de finale du Mondial mardi, la Suède ne s’avoue pas vaincue. Son défenseur central Carl Starfelt croit savoir comment neutraliser Kylian Mbappé ainsi que toute l’attaque des Bleus.
L’équipe de France n’effraie pas la Suède. A travers leurs déclarations, les futurs adversaires des Bleus affichent clairement leurs ambitions dans ce seizième de finale du Mondial. Nouvelle illustration avec la sortie médiatique de Carl Starfelt. Remplaçant lors des deux premiers matchs de sa sélection, puis seulement lancé pour trois minutes face au Japon (1-1) vendredi, le défenseur central de la Suède s’estime quand même « en bonne forme physique » au cas où son sélectionneur Graham Potter décidait de l’aligner à la place d’Isak Hien forfait.
J'ai une petite idée de comment défendre face à Mbappé
- Carl Starfelt
Carl Starfelt se sent prêt à défier Kylian Mbappé. Et pour cause, le joueur du Celta Vigo a déjà affronté l’attaquant du Real Madrid en Liga, notamment lorsque son équipe avait surpris les Merengue (2-0) à Santiago Bernabeu en décembre dernier. Depuis, le Suédois pense connaître la recette pour neutraliser le capitaine des Bleus. « D’abord, il faut bien défendre collectivement et ne pas lui laisser trop d’occasions, a conseillé le défenseur central dans des propos relayés par Göteborgs-Posten. Ensuite, il faut le surveiller de près. Je l’ai affronté plusieurs fois et à titre personnel, ça m’a fait du bien. J’ai le sentiment d’avoir une petite idée de comment défendre face à lui. »
Et plus généralement face à l’attaque française également composée d’Ousmane Dembélé, Michael Olise et Désiré Doué (ou Bradley Barcola). « Tous les quatre sont extrêmement talentueux. Il faut essayer de gagner le match dès le début, en jouant un jeu défensif cohérent, en remportant les duels et en restant au contact. Il ne faut pas se laisser distancer », a prévenu Carl Starfelt, à la fois confiant et serein dans la mesure où la Suède a « plus à gagner » sur cette rencontre.
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L1 : Benoît Bastien prend lui aussi sa retraite

Bon vent espece de kono

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Ouais sauf que dans la fiscalité française et a l'étranger cest totalement différent.. Atalanta 80M en france pour l'équivalent il leurs faudrait le double !! Donc 160... largement au dessus de L'OM...

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Le calcul des masses salariales est biaisé puisque les clubs Francais payent des charges et ont une fiscalité plus élevées que la moyenne europeenne

Que fait l'OM avec Greenwood ? MU s'énerve

Lol bien entendu que des faille existe deja sur les transfert de neymar et mbappe, puis dans le cas de % a la revente ca arrive très souvent aussi de faire ce que jai dit il y a des cas et exemple concret sur ce point, parfois ca fini en litige avec le TAS ,mais il y a bien ce moyen là pour faire baisser la note auprès de MU greenwood pour 20M a fernerbahce, et tartenpion a 50M pour fernerbahce.. le tour est joué.. par contre manchester l'aurait mauvaise et irait au pénal a coup sûr, mais qui empeche fenerbahce de payer tartenpion X millions ?? Personne...

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Que ce soit l'OL (il y a 1 an) ou l'OM , c'est vrai que l'on se prend (ou se prenaient) pour Crésus Il suffit de regarder les masses salariales des clubs Européens (hors grosses cylindrées) Atalanta 80 M OM 119 M Monaco 79 M OL 72 M Lille 63 M Rennes 68 M Lens 54 M Porto 53 M Benfica 60 M Betis Sevilla 98 M Villareal 83 M Real Sociedad 85 M Stuttgart 76 M PSV 44 M Feyenoord 35M Sunderland 81 M Bournemouth 80 M Crystal Palace 97 M Brighton 86 M

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