EdF : La Suède a trouvé le point faible de Mbappé

Opposée à l’équipe de France en seizièmes de finale du Mondial mardi, la Suède ne s’avoue pas vaincue. Son défenseur central Carl Starfelt croit savoir comment neutraliser Kylian Mbappé ainsi que toute l’attaque des Bleus.

en bonne forme physique » au cas où son sélectionneur Graham Potter décidait de l’aligner à la place d’Isak Hien forfait. L’équipe de France n’effraie pas la Suède. A travers leurs déclarations, les futurs adversaires des Bleus affichent clairement leurs ambitions dans ce seizième de finale du Mondial. Nouvelle illustration avec la sortie médiatique de Carl Starfelt. Remplaçant lors des deux premiers matchs de sa sélection, puis seulement lancé pour trois minutes face au Japon (1-1) vendredi, le défenseur central de la Suède s’estime quand même «» au cas où son sélectionneur Graham Potter décidait de l’aligner à la place d’Isak Hien forfait.

J'ai une petite idée de comment défendre face à Mbappé - Carl Starfelt

Carl Starfelt se sent prêt à défier Kylian Mbappé. Et pour cause, le joueur du Celta Vigo a déjà affronté l’attaquant du Real Madrid en Liga, notamment lorsque son équipe avait surpris les Merengue (2-0) à Santiago Bernabeu en décembre dernier. Depuis, le Suédois pense connaître la recette pour neutraliser le capitaine des Bleus. « D’abord, il faut bien défendre collectivement et ne pas lui laisser trop d’occasions, a conseillé le défenseur central dans des propos relayés par Göteborgs-Posten. Ensuite, il faut le surveiller de près. Je l’ai affronté plusieurs fois et à titre personnel, ça m’a fait du bien. J’ai le sentiment d’avoir une petite idée de comment défendre face à lui. »

Et plus généralement face à l’attaque française également composée d’Ousmane Dembélé, Michael Olise et Désiré Doué (ou Bradley Barcola). « Tous les quatre sont extrêmement talentueux. Il faut essayer de gagner le match dès le début, en jouant un jeu défensif cohérent, en remportant les duels et en restant au contact. Il ne faut pas se laisser distancer », a prévenu Carl Starfelt, à la fois confiant et serein dans la mesure où la Suède a « plus à gagner » sur cette rencontre.