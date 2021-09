EdF : Les caprices de Mbappé agacent le vestiaire

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Réputé pour son autorité, Didier Deschamps a pourtant du mal à gérer la personnalité de Kylian Mbappé. Le sélectionneur de l’équipe de France veille à ne pas froisser son attaquant jugé capricieux en interne.

Difficile à contenir sur le terrain, Kylian Mbappé l’est également en dehors du rectangle vert. C’est effectivement la description faite par Baptiste Desprez dans son livre intitulé « Du Mondial à l’Euro, l’histoire secrète d’un rendez-vous raté », à paraître jeudi prochain. On y apprend que l’attaquant de l’équipe de France ne facilite pas le quotidien de ses coéquipiers et du staff technique. « Son potentiel est hallucinant mais il a aussi des côtés un peu plus difficiles à gérer et quand ça va moins bien, il devient un peu capricieux et se met à bouder, a confié un proche des Bleus. Ce n'est pas aisé pour l'équilibre du collectif. »

Quand Mbappé boude

Jugé capricieux en interne, le buteur du Paris Saint-Germain ne serait pas toujours motivé selon son humeur. Et ne montrerait pas une énorme implication dans son travail. Kylian Mbappé aime pourtant avoir l’attention du staff technique. Et lorsque ce n’est pas le cas, l’international tricolore « le fait ressentir, notamment en boudant, a écrit Baptiste Desprez. Une situation constatée à plusieurs reprises dans la vie de l'équipe de France et qui n'a pas manqué d'irriter certains de ses coéquipiers. »

Du coup, le sélectionneur Didier Deschamps, conscient de l’importance de Kylian Mbappé dans son équipe, ne prend pas le risque de le vexer. « Chaque phrase à son sujet peut être mal interprétée et Didier Deschamps marche parfois sur des œufs », raconte l’auteur du livre. Autant dire que l’entraîneur du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino et ses prédécesseurs ont dû adopter la même stratégie. Surtout depuis que le club fait tout son possible pour le convaincre de prolonger son contrat.