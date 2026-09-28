EdF : Da Cunha met la France à ses pieds en 45 minutes

Il n’aura pas fallu longtemps à Lucas Da Cunha pour marquer des points en équipe de France. Les 45 premières minute du milieu de Côme sous le maillot bleu, ce lundi en Belgique, sont très prometteuses.

Zinedine Zidane a fait tourner son effectif pour le déplacement en Belgique et le nouveau sélectionneur de l’équipe de France n’a pas fait les choses à moitié avec neuf changements dans le onze de départ par rapport à l’équipe qui a démarré en Turquie. Parmi les joueurs testés par « ZZ », Lucas Da Cunha a été aligné au milieu de terrain. Le joueur de Côme a un profil bien différent de ce que l’on voit d’habitude en équipe de France.

Da Cunha, un profil unique en Bleus

S’il n’est pas impressionnant physiquement, Da Cunha dispose en revanche d’une qualité technique bien au-dessus de la moyenne, avec une vision du jeu épatante et un pied gauche d’une précision diabolique. En l’espace de 45 minutes, le capitaine de Cesc Fabregas à Côme a déjà conquis tout le monde. « Lucas Da Cunha… y’a 4 mois il aurait pas vu l’ombre de Clairefontaine parce que le club sur la licence était pas le bon » publie le journaliste Romain Beddouk d’Ici Ile de France et du Winamax FC.

Guillaume Dacquet de Zone Foot est du même avis. « Ça fait trop du bien d’avoir le profil de Da Cunha en bleus. Un mec au pied téléguidé capable d’orienter quand c’est bouché sur un côté et faire bouger le bloc » a-t-il publié. Les avis similaires sont nombreux sur X, où la première mi-temps réalisée par Lucas Da Cunha est saluée. A ses côtés, Akliouche et Camavinga ne font pas tâche et permettent à la France de dominer au milieu de terrain. Une prestation encourageante à confirmer en seconde période avec, espérons-le, l’ouverture du score française qui se fait toujours attendre.