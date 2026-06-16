Mondial 2026 : Le duo Mbappé-Olise fait briller les Bleus

Bizzare que l'UEFA mettent autant de temps a mon avis sa va tapé fort sur le club
a paris il profite d'un systeme fait pour lui chose que l'edf ne peut pas faire
mais tu es buté comme mec, tu peux mettre dembele en pointe que ce seras pareil arretere de comparer le PSG et EDF pas la meme animation pas les meme joueurs tu es en train de dire que dembele sa carriere a commencer ya 1ans et demie? rater des controles des passes, c'est parce qu'il est pas 9? dembele a plus jouer ds sa carriere en ailier et aussi en 10 a dortmund avec aubameyang devant lui. la semaine derniere vous disiez mbappé vient gener dembele !! pourquoi avec olise ca marche ? alors j'asore dembele mais faut juste etre objectif et qu'il doit hausser son niveau peu importe le poste
Il est pas fragile il se fait casser en 2 c'est pas des robot
Grave pour une foi je suis d'accords avec un marseillais les parisien il nous casse les couille avec leur rancœurs ! Il marque des buts point le reste on s'en tape complet certe ses déclarations politiques de Gauchiste de merde pro Mélenzboub m'agace mais faut savoir faire la différence avec du foot et la vie d'un homme.
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