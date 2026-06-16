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Mondial 2026 : Le duo Mbappé-Olise fait briller les Bleus

Mondial 202617 juin , 1:24
parFoot01 avec Reuters
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Kylian Mbappé et Michael Olise ont été brillants en deuxième période mardi pour offrir un succès à l'équipe de France contre le Sénégal (3-1) lors de son entrée en lice à la Coupe du monde.
Les deux joueurs offensifs ont pris toute la lumière pour débloquer le verrou sénégalais après une première période terne et sans occasion pour les Bleus.
Kylian Mbappé s'est offert un doublé, d'abord d'une frappe croisée instantanée (66e) sur une passe parfaite de Michael Olise, puis d'un tir lointain magnifique (90+6).
"À tout moment on peut marquer et faire la différence, donc ça aide", a estimé Kylian Mbappé au micro de M6.
Mais si le capitaine des Bleus, nouveau recordman de buts en équipe de France, s'est retrouvé si souvent en si bonne position, il le doit à la qualité de passe de son partenaire Michael Olise.
Après s'être procuré la première grosse occasion française (53e), l'attaquant du Bayern Munich a mis Kylian Mbappé sur orbite, mais ce dernier a buté sur Edouard Mendy à deux reprises (57e, 64e).
"En deuxième mi temps, on a été beaucoup mieux avec le positionnement de Michael (Olise) au coeur du jeu, ça a amené plus de liant", a expliqué le sélectionneur Didier Deschamps en conférence de presse. "Michael (Olise), par sa qualité de passes, a permis de trouver nos attaquants."
"Plus il touche le ballon, mieux c'est. Ça a amené plus de danger."
Positionné initialement sur l'aile droite, Michael Olise a permuté en seconde période avec Ousmane Dembélé pour se retrouver en position de milieu offensif, au coeur du jeu.
"On a pu dérouler un peu plus en changeant le placement d'Ousmane (Dembélé) et de Michael (Olise)", a analysé Didier Deschamps sur M6.
Le sélectionneur pourrait être tenté de reconduire ce dispositif face à l'Irak, lundi prochain, pour la deuxième rencontre des Bleus dans ce Mondial.
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a paris il profite d'un systeme fait pour lui chose que l'edf ne peut pas faire

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mais tu es buté comme mec, tu peux mettre dembele en pointe que ce seras pareil arretere de comparer le PSG et EDF pas la meme animation pas les meme joueurs tu es en train de dire que dembele sa carriere a commencer ya 1ans et demie? rater des controles des passes, c'est parce qu'il est pas 9? dembele a plus jouer ds sa carriere en ailier et aussi en 10 a dortmund avec aubameyang devant lui. la semaine derniere vous disiez mbappé vient gener dembele !! pourquoi avec olise ca marche ? alors j'asore dembele mais faut juste etre objectif et qu'il doit hausser son niveau peu importe le poste

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Grave pour une foi je suis d'accords avec un marseillais les parisien il nous casse les couille avec leur rancœurs ! Il marque des buts point le reste on s'en tape complet certe ses déclarations politiques de Gauchiste de merde pro Mélenzboub m'agace mais faut savoir faire la différence avec du foot et la vie d'un homme.

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