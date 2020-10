EdF : Le soldat Matuidi se prépare pour l'Euro 2021

Dans : Equipe de France.

Cadre de l’équipe de France pendant de nombreuses saisons, Blaise Matuidi ne fait, pour l’instant, plus partie des plans de Didier Deschamps.

Blaise Matuidi le sait, il est à un tournant de sa carrière. En août dernier, alors qu’il disposait encore d’un an de contrat à la Juventus, le milieu de terrain a décidé de changer de vie. Recruté par Turin au PSG contre un chèque de 25 millions d’euros en 2017, le joueur de 33 ans est parti libre à l’Inter Miami. Au sein du club de David Beckham, Matuidi enchaîne les matchs, avec 9 rencontres de Major League Soccer depuis le début de la saison. Mais ce départ de l’autre côté du monde l’a considérablement éloigné des Bleus. Titulaire indiscutable sous les ordres de Didier Deschamps, le gaucher n’est même plus appelé par le sélectionneur français… Ce qui attriste quand même le principal intéressé.

« Mon départ en MLS ? J’en ai parlé à Didier Deschamps, mais ma décision était prise. Dans ma tête, je n'ai pas sacrifié l'équipe de France. Ça a été un choix difficile car j'ai passé beaucoup d'années en équipe de France, j'y ai connu la déception et la joie. Bien sûr que de ne pas être appelé en équipe de France, ça fait bizarre, mais c'est un choix que j'ai fait en prenant compte de tous les paramètres, et j'en suis heureux. Deschamps a dit que c’était fini ? Non, il ne m'a pas dit ça. Il n'avait pas besoin de me le dire, je savais avant que ce serait plus compliqué. Mais je sais ce que je suis capable de faire, ce que je peux apporter. Je ne suis pas venu ici en vacances, il le sait très bien. Je reste un soldat et si on fait appel à moi je répondrai présent », a avoué, sur Canal+, l’ancien milieu du PSG, qui espère que son compteur en Bleus ne restera pas bloqué à 84 sélections, surtout que l’Euro 2021 approche...