CdM 2026 : La FIFA avoue la nullité de l'arbitre de France-Paraguay

Auteur d’une piètre prestation arbitrale lors de la victoire de la France face au Paraguay en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 samedi (1-0), l’Ouzbek Ilgiz Tantashev va être discrètement écarté par la FIFA.

Samedi soir, la France a bien failli tomber dans le piège du Paraguay, le même qui avait bloqué l’Allemagne en seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 . Mais au terme d’un match très tendu, les Bleus se sont finalement qualifiés grâce à un but sur penalty de Kylian Mbappé. Et pourtant, l’arbitre ouzbek Ilgiz Tantashev a tout fait pour compliquer la tâche du groupe de Didier Deschamps… Pendant la rencontre, il a multiplié les choix hasardeux, en ne punissant jamais les Paraguayens malgré des fautes grossières et des comportements antisportifs.

Après la rencontre, Ilgiz Tantashev s’est donc logiquement pris une vague de critiques. De nombreux observateurs réclamant même une sanction de la part de la FIFA pour cette piètre performance arbitrale, qui aurait pu couter très chère pour la France… Mais au final, l’instance qui gère le Mondial ne punira pas « par voix officielle » Tantashev, même si ce dernier a clairement déçu la FIFA.

La FIFA écarte gentiment Ilgiz Tantashev

« Si les représentants de l'arbitrage au sein de la FIFA n'ont pas aimé sa prestation lors du match des Bleus, alors l'arbitre ne devrait plus apparaître pour la suite de la compétition. Il pourrait aussi ne plus apparaître lors des autres compétitions organisées par l'instance, dans le futur », peut-on lire sur le site de , peut-on lire sur le site de RMC Sport , qui avoue donc que l’arbitre ouzbek va être gentiment écarté de la Coupe du Monde. Ce qui aurait déjà pu être le cas avant le match Paraguay-France, vu qu’Ilgiz Tantashev avait déjà réalisé une mauvaise prestation lors du match de groupes entre l’Écosse et le Maroc (0-1) le 20 juin dernier.

Avant la compétition, l'arbitre avait pourtant été évalué par des instructeurs de la FIFA pendant plusieurs années jusqu’à être validé lors de la dernière Coupe du Monde des clubs l’été dernier. Mais ce huitième de finale heurté entre la France et le Paraguay était sûrement trop haut pour lui, et sa chute dans le classement interne de la FIFA va lui coûter très cher pour la suite de sa carrière…