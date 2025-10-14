EdF : Le Mondial sur le banc, Kingsley Coman préfère laisser sa place

Les places seront chères en équipe de France pour disputer la Coupe du monde 2026. Certains joueurs ne veulent d'ailleurs pas être appelés si Didier Deschamps ne compte pas les faire jouer en Amérique.

L' équipe de France n'est plus très loin d'avoir validé son ticket pour la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Les Bleus de Didier Deschamps devront terminer le travail en novembre prochain face à l'Ukraine et l'Azerbaïdjan. Ensuite, Didier Deschamps aura quelques mois devant lui pour décider du groupe qu'il sélectionnera pour le Mondial. Les places seront chères, comme avant chaque événement de ce type. Parmi les joueurs qu'apprécie le sélectionneur français : Kingsley Coman. Mais ce dernier ne veut pas être appelé si c'est pour cirer le banc pendant la Coupe du monde...

Coman sans langue de bois

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Coman a en effet été l'auteur d'une sortie assez cinglante sur le sujet : « De l'extérieur, on peut se dire qu'être là, c'est déjà énorme. Mais quand c'est ton premier Euro, que tu es jeune, ce n'est pas pareil. Là, c'était mon troisième. J'ai déjà vécu l'expérience, j'ai joué une finale d'Euro. Donc être là, ça ne change pas ma vie. Ce n'est pas nouveau. (...) Je préfère même ne pas faire une Coupe du monde pour laisser la place à un jeune si c'est pour venir et ne rien faire ».

Aujourd'hui joueur d'Al-Nassr en Arabie saoudite, Coman veut donc avant tout profiter de la vie et ne pas polluer celle du groupe s'il ne joue pas avec l'équipe de France lors de la prochaine Coupe du monde. Nul doute que son message ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd avec Didier Deschamps. S'il a eu quelques minutes lors de la rencontre face à l'Islande ce lundi soir, l'ancien du PSG ou encore du Bayern a pu profiter des nombreuses absences en équipe de France. Didier Deschamps est toujours attentif aux joueurs évoluant en Arabie saoudite mais privilégiera ceux jouant en Europe. Et ceux qui sont motivés par l'idée de disputer une Coupe du monde, quel que soit leur temps de jeu.