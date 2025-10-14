ICONSPORT_273652_0301

EdF : Les Bleus battent au moins L’amour est dans le pré

Equipe de France14 oct. , 14:20
parHadrien Rivayrand
Ce lundi soir, l'équipe de France a fait match nul 2 buts partout face à l'Islande dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. 
Cette rencontre des Bleus avait lieu au même moment que certains programmes phares de la télévision, comme L’amour est dans le pré. Si beaucoup pensaient que l'émission de M6 ferait plus d'audience que le match de l'équipe de France, il n'en a rien été. 
Comme rappelé par Ouest France, le déplacement des Tricolores en Islande a réuni 4,67 millions de personnes dès 20h45, soit 23,8 % de part de marché auprès des quatre ans et plus. C'est plus que L'Amour est dans le pré avec 3,27 puis 2,98 millions de curieux, soit 16,5 % et 19,7 % de part d’audience. 
Derniers commentaires

EdF : Toute la défense critiquée, sauf un joueur

tellement soliste qu'il est le meilleur passeur de l'equipe de france CQFD

Zéro but, ce joueur du PSG préfère en rire

CR7 est fini cessez de parler de lui dans les joueurs importants

Le Brésil tombe encore plus bas face au Japon

Arrigato gosaimaisu 😄👍

Strasbourg gifle l’OM pour ce prodige « fascinant »

Et donc, la gifle ?

EdF : Toute la défense critiquée, sauf un joueur

dès lors que DD le met capitaine, c'est forcément un leader. D'ailleurs il est redevenu efficace avec nous et montre l'exemple. Et Dembélé doit être un leader technique, d'autant plus avec son ballon d'or en poche.

