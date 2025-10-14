EdF : Les Bleus battent au moins L’amour est dans le pré

Ce lundi soir, l'équipe de France a fait match nul 2 buts partout face à l'Islande dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Cette rencontre des Bleus avait lieu au même moment que certains programmes phares de la télévision, comme L’amour est dans le pré. Si beaucoup pensaient que l'émission de M6 ferait plus d'audience que le match de l'équipe de France, il n'en a rien été.

Comme rappelé par Ouest France, le déplacement des Tricolores en Islande a réuni 4,67 millions de personnes dès 20h45, soit 23,8 % de part de marché auprès des quatre ans et plus. C'est plus que L'Amour est dans le pré avec 3,27 puis 2,98 millions de curieux, soit 16,5 % et 19,7 % de part d’audience.