France-Paraguay : L’agression impunie sur Mbappé fait hurler

Arreté de voir des fautes de partout
C'est un véritable bus Paraguayen🤦
La France a pas battu le parraguay en 98 dans le temps réglementaire, c'est le but en or qui a départager les équipes , le parraguay c'est l équipe la plus difficile a manœuvrer ,
Non y a rien
C'est bizarre... on dirait que tu souhaites que La France soit éliminée. Et... ce n'est pas la première fois que je vois ça de ta part.
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le geste technique enseigné dans toutes les écoles de foot au Paraguay
❌ 8e de finale de Coupe du monde ✅ UFC Fight Night
Paraguay player violently elbows Mbappe on a counter attack right in front of the referee and he doesn't even get a foul 😭
Résumé de la première mi-temps du Paraguay :