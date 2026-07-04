France-Paraguay : L’agression impunie sur Mbappé fait hurler

Scène assez folle lors de France-Paraguay, où les joueurs sud-américaine tentent tout pour faire déjouer les Bleus.

Et pas uniquement dans les contacts. Sur une course de Mbappé en première période, Galarza lui a tout simplement donné un coup volontaire sur le haut du corps, en pleine course, devant les yeux de l’arbitre, pour éviter de se faire prendre de vitesse. L’officiel n’a rien sifflé, la VAR n’a rien signalé, et le Paraguay s’en est très bien sorti. Comme l’ont fait remarquer certains internautes, la décision de l’arbitre ou de la VAR aurait-elle été la même si l’action avait été faite sur Lionel Messi ? Vaste question, mais le geste est visiblement autorisé.