France-Paraguay : L’agression impunie sur Mbappé fait hurler

France-Paraguay : L’agression impunie sur Mbappé fait hurler

Equipe de France05 juil. , 00:01
parGuillaume Conte
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Scène assez folle lors de France-Paraguay, où les joueurs sud-américaine tentent tout pour faire déjouer les Bleus.
Et pas uniquement dans les contacts. Sur une course de Mbappé en première période, Galarza lui a tout simplement donné un coup volontaire sur le haut du corps, en pleine course, devant les yeux de l’arbitre, pour éviter de se faire prendre de vitesse. L’officiel n’a rien sifflé, la VAR n’a rien signalé, et le Paraguay s’en est très bien sorti. Comme l’ont fait remarquer certains internautes, la décision de l’arbitre ou de la VAR aurait-elle été la même si l’action avait été faite sur Lionel Messi ? Vaste question, mais le geste est visiblement autorisé.
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Derniers commentaires

France-Paraguay : L’agression impunie sur Mbappé fait hurler

Arreté de voir des fautes de partout

Paraguay - France : Les compos (23h sur M6 et beIN Sports 1)

C'est un véritable bus Paraguayen🤦

Paraguay - France : Les compos (23h sur M6 et beIN Sports 1)

La France a pas battu le parraguay en 98 dans le temps réglementaire, c'est le but en or qui a départager les équipes , le parraguay c'est l équipe la plus difficile a manœuvrer ,

France-Paraguay : L’agression impunie sur Mbappé fait hurler

Non y a rien

Paraguay - France : Les compos (23h sur M6 et beIN Sports 1)

C'est bizarre... on dirait que tu souhaites que La France soit éliminée. Et... ce n'est pas la première fois que je vois ça de ta part.

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