EdF : La France enfin libérée, Riolo agresse Deschamps

EdF : La France enfin libérée, Riolo agresse Deschamps

Equipe de France
parCorentin Facy
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Daniel Riolo est ravi de l’évolution de l’équipe de France depuis la nomination de Zinedine Zidane et il ne s’en cache pas pour le dire, égratignant au passage un Didier Deschamps qu’il ne porte pas dans son coeur.
L’équipe de France n’a pas tout bien fait lors des quatre matchs de Ligue des Nations durant cette trêve internationale, mais les Bleus ont au moins eu le mérite de séduire leurs supporters. Avec trois victoires et un match nul, l’équipe de Zinedine Zidane a obtenu de bons résultats et a laissé entrevoir de vraies promesses dans le jeu. Les vingt dernières minutes contre la Belgique, lundi soir au Stade de France, donnent envie de vite revoir cette équipe à l’oeuvre. Ce n’est pas Daniel Riolo qui va dire le contraire. Au micro de RMC, le chroniqueur d’Estelle Midi a chanté les louanges de cette équipe de France new-look dirigée par Zinedine Zidane, agressant au passage un Didier Deschamps toujours plus critiqué même lorsqu’il n’est plus aux commandes.
« C’est un vrai coup de fraîcheur de voir l’équipe de France jouer de cette façon après les 14 années d’ennuie profond que nous avons passé avec Didier Deschamps. C’était de l’ennui profond. 20 minutes de cette équipe de France-là (en fin de match contre la Belgique) ça valait au moins trois matchs de Didier Deschamps tellement l’ennui était profond. D’ailleurs les audiences s’en ressentaient, plus personne ne voulait regarder cette équipe de France » juge Daniel Riolo, très critique à l’égard de Didier Deschamps, avant d’en remettre une couche.
14 années de Deschamps se sont effacées en deux semaines
- Daniel Riolo
« La fraîcheur qui se dégage, on est content, le sport c’est du plaisir. On était au bout du chemin. 14 années de Deschamps qui sont effacées en deux semaines, c’est quelque part un peu injuste pour lui mais en même temps il l’a cherché car toute sa vie, vouloir être moche, c’est dur. Zidane est quelqu’un qui attire la lumière alors que Deschamps est un homme de l’ombre. C’est triste et quelque part injuste » a conclu le journaliste de RMC, qui appelait de ses voeux le départ de Didier Deschamps depuis de longues années et qui semble enfin respirer devant ces Bleus new-look à présent dirigés par le très charismatique Zinedine Zidane.

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Derniers commentaires

EdF : La France enfin libérée, Riolo agresse Deschamps

Bien sûr que le jeu est plus séduisant avec Zidane aux commandes. Mais ceux qui disent que le jeu était ennuyeux avec Deschamps ont complètement oublié l'époque Domenech.

Le premier flop de l'ère Zidane est désigné

Combien de tire à t’il fait pour AUCUN cadré? Les 3 seules fois qu’il a fait une passe ça c’est concrétisé par une frappe cadré, et pour moi que je dis trop personnel c’est dans les 6 mètres, c’est pas les grigris qui fait sur les côtés qui fait de lui un joueur d’équipe et d’ailleurs si Zidane la sortie je suis persuadé qu’il a vue la même chose! Bizarrement dès sa sortie c’était beaucoup plus fluide de partout et sa a donné 4 magnifique buts.

EdF : La France enfin libérée, Riolo agresse Deschamps

Tu te marrais toi avec cette équipe ultra-défensive en attendant la faute de l'équipe adverse ? Après le traiter de gros con est un peu réducteur et tu fais preuve de peu d'originalité... Rigolo est un peu plus drôle....

Madrid a tout fait pour Mbappé, un journaliste confirme le Ballon d'Or

Tu radotes... tu radotes !^^

EdF : La France enfin libérée, Riolo agresse Deschamps

Aucun respect ce gros con de Rigolo… même pas étonné de sa part. C'est dans l'air du temps l'irrespect…

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