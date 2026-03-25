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EdF : La France de Zidane, Deschamps va lui manquer

Equipe de France25 mars , 14:00
parNathan Hanini
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Didier Deschamps vit sa dernière préparation à une Coupe du monde avant de passer la main. Le sélectionneur des Bleus va clôturer son mandat cet été. La suite est un secret de polichinelle. Zinédine Zidane devrait prendre la succession. Si certains ont été lassés par le football proposé par l’ancien technicien de l’OM, la suite ne sera pas forcément plus spectaculaire.
L’équipe de France vit une véritable transition. Cet été, à l'issue la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps va rendre son tablier après 14 ans à la tête des Bleus. Le champion du monde 1998 cédera les clés de la maison bleue à son ancien coéquipier Zinédine Zidane. La nouvelle n’est pas encore officialisée, mais tout le monde est au courant. L’ancien entraîneur du Real Madrid et légende absolue du ballon rond prendra la suite pour construire la route vers l’Euro 2028. Si certains ont perdu l’attrait pour l’équipe de France à la suite du jeu proposé par Didier Deschamps ces dernières saisons, d’autres ne pensent pas que Zinedine Zidane fera des folies.

Zidane fera-t-il du spectacle ?

Sur le plateau de l’After Foot, Walid Acherchour estime que dans un premier temps, Zidane ne reconduira pas le système à quatre offensifs de Deschamps. « Deschamps, je l’ai beaucoup critiqué, c’est un entraîneur qui ne m’intéresse pas dans le football proposé. Mais la dernière année voire les deux dernières années avec le 4-2-3-1 avec les quatre offensifs, je ne suis pas sûr que Zidane fasse la même chose. Je pense qu’un mec comme Cherki, son histoire en 10 ou les quatre offensifs, avec Zidane, j’attends de voir. Je pense que la fin de l’ère Didier Deschamps sera peut-être plus intéressante que les débuts de Zidane. Peut-être que je dis une dinguerie, mais moi, je le vois comme ça, » explique-t-il. De son côté, la Fédération française de Football a reporté l’annonce officielle pour après la Coupe du monde afin de ne pas perturber la préparation des tricolores.

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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