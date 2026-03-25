EdF : La France de Zidane, Deschamps va lui manquer

Didier Deschamps vit sa dernière préparation à une Coupe du monde avant de passer la main. Le sélectionneur des Bleus va clôturer son mandat cet été. La suite est un secret de polichinelle. Zinédine Zidane devrait prendre la succession. Si certains ont été lassés par le football proposé par l’ancien technicien de l’OM, la suite ne sera pas forcément plus spectaculaire.

L’équipe de France vit une véritable transition. Cet été, à l'issue la Coupe du monde 2026 , Didier Deschamps va rendre son tablier après 14 ans à la tête des Bleus. Le champion du monde 1998 cédera les clés de la maison bleue à son ancien coéquipier Zinédine Zidane. La nouvelle n’est pas encore officialisée, mais tout le monde est au courant. L’ancien entraîneur du Real Madrid et légende absolue du ballon rond prendra la suite pour construire la route vers l’Euro 2028. Si certains ont perdu l’attrait pour l’équipe de France à la suite du jeu proposé par Didier Deschamps ces dernières saisons, d’autres ne pensent pas que Zinedine Zidane fera des folies.

Zidane fera-t-il du spectacle ?

Sur le plateau de l’After Foot, Walid Acherchour estime que dans un premier temps, Zidane ne reconduira pas le système à quatre offensifs de Deschamps. « Deschamps, je l’ai beaucoup critiqué, c’est un entraîneur qui ne m’intéresse pas dans le football proposé. Mais la dernière année voire les deux dernières années avec le 4-2-3-1 avec les quatre offensifs, je ne suis pas sûr que Zidane fasse la même chose. Je pense qu’un mec comme Cherki, son histoire en 10 ou les quatre offensifs, avec Zidane, j’attends de voir. Je pense que la fin de l’ère Didier Deschamps sera peut-être plus intéressante que les débuts de Zidane. Peut-être que je dis une dinguerie, mais moi, je le vois comme ça, » explique-t-il. De son côté, la Fédération française de Football a reporté l’annonce officielle pour après la Coupe du monde afin de ne pas perturber la préparation des tricolores.