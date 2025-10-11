EdF : La France accusée, Daniel Riolo massacre Kylian Mbappé

Incertain pour le match contre l’Azerbaïdjan en raison d’une douleur à la cheville, Kylian Mbappé était titulaire ce vendredi. Mauvaise nouvelle, le capitaine des Bleus est sorti blessé et ne jouera pas face à l’Islande.

Un mois après la polémique opposant le staff médical de l’équipe de France au Paris Saint-Germain concernant la gestion d’Ousmane Dembélé, c’est maintenant au tour de Kylian Mbappé d’être au coeur des débats. Le capitaine des Bleus était incertain pour ce premier match contre l’Azerbaïdjan en raison d’une douleur à la cheville. Le Real Madrid avait informé le staff médical de l’équipe de France de ce pépin mais l’ancien buteur du PSG a finalement pris la décision de jouer.

Tout ne s’est malheureusement pas passé comme prévu puisque Kylian Mbappé, touché à la cheville, a été contraint de sortir avant la fin du match contre l’Azerbaïdjan et manquera le déplacement en Islande lundi soir. Une situation qui excède le Real Madrid, qui estime avoir prévenu le staff des Bleus et qui accuse Didier Deschamps de ne pas avoir pris suffisamment de précautions. La colère du Real Madrid envers l’équipe de France fait bien rire Daniel Riolo, lequel a estimé sur X que le principal fautif n’était autre que Kylian Mbappé.

Daniel Riolo vole au secours de Deschamps

« Le Real devrait plutôt poser la question à son joueur .. à chaque rassemblement maintenant on va avoir le cirque des clubs … c’est la tendance. Conflit sélections/clubs en marche… rien de neuf mais ça faisait longtemps que c’était pas aussi chaud… vrai sujet en tout cas » a publié le journaliste de RMC sur son compte X. Un avis partagé par plusieurs observateurs, qui estiment que Kylian Mbappé est le principal fautif de la situation actuelle. Le capitaine des Bleus, en quête de buts et de records sous le maillot tricolore, a insisté pour jouer coûte que coûte. Une décision pas vraiment inspirée au vu de sa blessure et de son forfait déjà acté pour le second match face à l’Islande. Mais il est cette fois trop injuste d’accuser uniquement Didier Deschamps selon Daniel Riolo.