ICONSPORT_273378_0136
Kylian Mbappé

EdF : La France accusée, Daniel Riolo massacre Kylian Mbappé

Equipe de France11 oct. , 17:30
parCorentin Facy
1
Incertain pour le match contre l’Azerbaïdjan en raison d’une douleur à la cheville, Kylian Mbappé était titulaire ce vendredi. Mauvaise nouvelle, le capitaine des Bleus est sorti blessé et ne jouera pas face à l’Islande.
Un mois après la polémique opposant le staff médical de l’équipe de France au Paris Saint-Germain concernant la gestion d’Ousmane Dembélé, c’est maintenant au tour de Kylian Mbappé d’être au coeur des débats. Le capitaine des Bleus était incertain pour ce premier match contre l’Azerbaïdjan en raison d’une douleur à la cheville. Le Real Madrid avait informé le staff médical de l’équipe de France de ce pépin mais l’ancien buteur du PSG a finalement pris la décision de jouer.
Tout ne s’est malheureusement pas passé comme prévu puisque Kylian Mbappé, touché à la cheville, a été contraint de sortir avant la fin du match contre l’Azerbaïdjan et manquera le déplacement en Islande lundi soir. Une situation qui excède le Real Madrid, qui estime avoir prévenu le staff des Bleus et qui accuse Didier Deschamps de ne pas avoir pris suffisamment de précautions. La colère du Real Madrid envers l’équipe de France fait bien rire Daniel Riolo, lequel a estimé sur X que le principal fautif n’était autre que Kylian Mbappé.

Daniel Riolo vole au secours de Deschamps

« Le Real devrait plutôt poser la question à son joueur .. à chaque rassemblement maintenant on va avoir le cirque des clubs … c’est la tendance. Conflit sélections/clubs en marche… rien de neuf mais ça faisait longtemps que c’était pas aussi chaud… vrai sujet en tout cas » a publié le journaliste de RMC sur son compte X. Un avis partagé par plusieurs observateurs, qui estiment que Kylian Mbappé est le principal fautif de la situation actuelle. Le capitaine des Bleus, en quête de buts et de records sous le maillot tricolore, a insisté pour jouer coûte que coûte. Une décision pas vraiment inspirée au vu de sa blessure et de son forfait déjà acté pour le second match face à l’Islande. Mais il est cette fois trop injuste d’accuser uniquement Didier Deschamps selon Daniel Riolo.
1
Derniers commentaires

Il quitte l'OL et se fait démolir par Carragher

raison aussi pour fofana, quand j'annonçais apres 10min de jeu pour son 1er match contre Bergerac, qu'il serait vite indispensable. Ce qui fqit la difference ? ma lucudité

Il quitte l'OL et se fait démolir par Carragher

comme j'avais raison lorsque j'ai défendu Tolisso la 1ere saiso, ou que je disais que Niakhate etait un top joueur l'année passée, ou que avant qu'il signe a l'OL ja'annonçais que Mikau serait vendu 15M de plus dans un an

Il quitte l'OL et se fait démolir par Carragher

et oui, la suite nous a donnné raison, il est devenu international et a été vendu 20M un an plus tard. Ce n'est pas l'avis, de carrager, pote, du gardien remplaçant qui va nous faire changer d'avis

Le PSG supplie Edinson Cavani de revenir

Tout le monde adore ce club xDDD

EdF : Thauvin, c’est Mondial !

Thauvin a su revenir, fekir toujours porté disparu

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

