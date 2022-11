EdF : Karim Benzema, cette photo ruine la folle rumeur

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Karim Benzema de retour en forme plus tôt que prévu et prêt à revenir avec les Bleus au Qatar ? L'attaquant français a déjà pris son avion très tôt ce mardi matin, mais ce n'est pas pour reprendre le fil de la Coupe du monde.

Une folle rumeur a parcouru les médias français ce lundi. En provenance d’Espagne, il a été question de la guérison miracle de Karim Benzema, qui avait quitté les Bleus avant le début de la compétition, en raison d’un problème musculaire de plus, et donc de trop. Les examens passés n’avaient laissé aucun espoir de guérison, mais selon plusieurs médias espagnols, les premiers retours de cette coupure de plus d’une semaine désormais étaient très positifs. Le repos complet observé aurait permis à Karim Benzema de récupérer plus vite que prévu, et d’être même candidat à la reprise de l’entrainement au Real Madrid en fin de semaine. Au point, en cas de signaux de même ordre dans quelques jours, de provoquer un retour possible de KB9 avec les Bleus.

Sur le plan réglementaire, rien ne s’y oppose puisque Didier Deschamps a pris soin de ne pas remplacer le Ballon d’Or, et ce dernier se retrouve donc potentiellement sur la feuille de match à chaque rencontre. De quoi redonner un second souffle aux Bleus dans les prochains jours, au moment d’aborder les 1/8e de finale et les matchs à élimination directe avec une arme offensive en plus ? L’idée était en tout cas envisageable surtout que tout repose sur les discussions que peuvent avoir Didier Deschamps et Karim Benzema au sujet de son état de santé.

Karim Benzema est arrivé à la Réunion !

Mais tard ce lundi, la douche froide a coulé sur les derniers espoirs de voir l’ancien joueur de l’OL porter le maillot bleu au Qatar. En effet, il n’est pas question pour Karim Benzema de reprendre l’entrainement actuellement après sa nouvelle blessure. TF1 affirme que le Français est en convalescence et digère toujours la déception de son forfait. Il a prévu, cette semaine, non pas de revenir à l’entrainement de manière précipitée, mais de continuer son protocole et de prendre des vacances très loin, histoire de couper aussi psychologiquement après cette période difficile à vivre quand son rêve s’est écroulée.

Ce sera donc direction l'Ile de la Réunion dans un premier temps et ce pour une petite semaine, puis ensuite éventuellement les Etats-Unis où il pourrait couper facilement avec le football, la Coupe du monde n’ayant pas la même portée de l’autre côté de l’Atlantique. Son arrivée à l'aéroport a été repérée par le journal local Clinacoo, qui précise que le joueur a une ex-compagne originaire de l'Ile avec qui il a eu deux enfants et que sa visite n'est donc pas une totale surprise.

Cette situation est en tout cas limpide pour le staff des Bleus, qui a écarté toute possibilité de retour quand il a acté son forfait. S’il y avait un doute sur sa reprise avant la fin de la compétition, Benzema aurait été conservé dans l’effectif avec l’espoir d’une rédemption la plus rapide possible, comme le fait le Brésil avec Neymar. Ce mardi, le Ballon d’Or a donc bien pris l’avion très tôt, mais plutôt pour couper totalement de son actualité chahutée ces dernières semaines. La rumeur de son retour n’aura ainsi duré que quelques heures, et cela met aussi fin à un éventuel imbroglio chez les Bleus, qui cherchent désormais, et semblent même avoir trouvé, la bonne carburation offensive sans la star du Real Madrid.