Le clash PSG-Barcola ! Six clubs en rêvent

Le PSG risque de connaître des changements importants l’été prochain lors du marché des transferts. Bradley Barcola a notamment des chances de quitter les champions d’Europe.

Le Paris Saint-Germain ne compte pas bouleverser son effectif cet hiver lors du mercato . Luis Enrique souhaite conserver la dynamique actuelle. L’été prochain, la donne va toutefois être différente pour les pensionnaires du Parc des Princes. En fonction des résultats de la seconde partie de saison, le PSG pourrait être amené à prendre des décisions fortes. Bradley Barcola fait partie des joueurs susceptibles de quitter le navire francilien. L’ancien de l’OL ne manque pas de prétendants s’il venait à envisager une nouvelle expérience, et son nom revient avec insistance du côté de la Premier League.

Barcola, un départ inéluctable ?

Selon les informations d’Ekrem Konur, six clubs sont intéressés par Bradley Barcola pour l’été prochain. Il s’agit de Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham et du Bayern Munich. L’ailier français convainc un peu moins depuis quelque temps et peine à s’imposer comme un titulaire indiscutable aux yeux de Luis Enrique. S’il se dit heureux au PSG, il pourrait toutefois se laisser tenter par un départ. Les dirigeants parisiens ne comptent pas le brader, alors que l’international français est estimé à plus de 70 millions d’euros.

Lire aussi Le PSG a obligé Liverpool à recruter Ekitike

À noter que si le PSG venait à se séparer de Bradley Barcola, Michael Olise pourrait en devenir le remplaçant. Luis Enrique apprécie particulièrement le profil du joueur du Bayern Munich, qui présente de nombreuses similitudes avec celui de l’ancien Lyonnais. Mais rien n’est encore acté à ce stade.

Bradley Barcola aura son mot à dire dans les prochaines semaines avec le Paris Saint-Germain. Il aura d’ailleurs à cœur de se montrer afin de sécuriser sa place dans le groupe de Didier Deschamps qui se rendra en Amérique du Nord pour disputer la Coupe du monde 2026. Les matchs à enjeu ne manqueront pas pour un Paris Saint-Germain plus ambitieux que jamais.