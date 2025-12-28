ICONSPORT_240718_0134
Le clash PSG-Barcola ! Six clubs en rêvent

PSG28 déc. , 19:00
parHadrien Rivayrand
3
Le PSG risque de connaître des changements importants l’été prochain lors du marché des transferts. Bradley Barcola a notamment des chances de quitter les champions d’Europe.
Le Paris Saint-Germain ne compte pas bouleverser son effectif cet hiver lors du mercato. Luis Enrique souhaite conserver la dynamique actuelle. L’été prochain, la donne va toutefois être différente pour les pensionnaires du Parc des Princes. En fonction des résultats de la seconde partie de saison, le PSG pourrait être amené à prendre des décisions fortes. Bradley Barcola fait partie des joueurs susceptibles de quitter le navire francilien. L’ancien de l’OL ne manque pas de prétendants s’il venait à envisager une nouvelle expérience, et son nom revient avec insistance du côté de la Premier League.

Barcola, un départ inéluctable ? 

Selon les informations d’Ekrem Konur, six clubs sont intéressés par Bradley Barcola pour l’été prochain. Il s’agit de Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham et du Bayern Munich. L’ailier français convainc un peu moins depuis quelque temps et peine à s’imposer comme un titulaire indiscutable aux yeux de Luis Enrique. S’il se dit heureux au PSG, il pourrait toutefois se laisser tenter par un départ. Les dirigeants parisiens ne comptent pas le brader, alors que l’international français est estimé à plus de 70 millions d’euros.

À noter que si le PSG venait à se séparer de Bradley Barcola, Michael Olise pourrait en devenir le remplaçant. Luis Enrique apprécie particulièrement le profil du joueur du Bayern Munich, qui présente de nombreuses similitudes avec celui de l’ancien Lyonnais. Mais rien n’est encore acté à ce stade.
Bradley Barcola aura son mot à dire dans les prochaines semaines avec le Paris Saint-Germain. Il aura d’ailleurs à cœur de se montrer afin de sécuriser sa place dans le groupe de Didier Deschamps qui se rendra en Amérique du Nord pour disputer la Coupe du monde 2026. Les matchs à enjeu ne manqueront pas pour un Paris Saint-Germain plus ambitieux que jamais.
Derniers commentaires

Le clash PSG-Barcola ! Six clubs en rêvent

Il va aller à Liverpool pour 70 M pour remplacer jota, et Lyon touchera un petit pourcentage puisque c'est le club formateur, les deux français ekitike et barcola formeront un beau duo

PSG/OM : La vanne de Kombouaré ne fait pas rigoler à Marseille

t'emmerde pas a repondre a ce non binaire,il ne vit que grace a ce site et ses recherches sur google :)

PSG/OM : La vanne de Kombouaré ne fait pas rigoler à Marseille

@raymond-point bien sur mon ami,surtout quand tu vois le non binaire reds13 qui ne sait meme pas qui est son club et qui saute a pieds joints sur cette article qui parle d'un fan,ce site n'est plus ce qu'il était,la moitié des gens se sont barrés,des copiés/collés en guise d'article avec en fond le commentaire d'un gars qui a 3 followers bref je te souhaite une agreable annee 2026 en avance si je ne reviens pas sur ce site d'ici la!!!! :)

PSG/OM : La vanne de Kombouaré ne fait pas rigoler à Marseille

En 93 c étais du vrai football, maintenant se sont la var qui décide, il suffit de le voir en L1 le nombre de fautes de la var

PSG/OM : La vanne de Kombouaré ne fait pas rigoler à Marseille

VHS c'était les meilleurs, mais tu étais pas née pour connaître

