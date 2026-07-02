Le Barça met Koundé en vente pour 60 ME, et il y a deux clubs dessus

En pleine Coupe du monde, Jules Koundé est mis en vente par le FC Barcelone, à un prix très élevé. Pas de quoi freiner deux clubs anglais très ambitieux.

Très moyen avec l’équipe de France à la Coupe du monde, Jules Koundé ne convainc pas totalement avec le FC Barcelone non plus. Si Didier Deschamps lui fait confiance aveuglément avec les Bleus, et son dernier match contre la Suède lui permet de conserver sa place au chaud pour la suite de la compétition, le Barça aimerait trouver un arrière droit titulaire plus proche de ce qu’il recherche dans le jeu.

Malo Gusto à City, l'élément déclencheur

Ainsi, comme cela se murmurait ces dernières semaines, le club catalan a décidé de mettre Jules Koundé sur la liste des transferts. Le média britannique Caught Offside annonce que le champion d’Espagne demande 60 millions d’euros pour l’ancien bordelais, en raison de son statut d’international français.

Son expérience et sa solidité physique intéressent du monde en Premier League. Chelsea et Liverpool sont sur les rangs pour faire une offre au FC Barcelone, qui risque bien d’empocher un gros montant pour Jules Koundé. Les Blues ont envie de frapper très fort en défense, et ciblent déjà Maxence Lacroix dans l’axe. Ils pourraient ainsi se retrouver avec les deux arrières droits de l’équipe de France, puisse Malo Gusto est déjà à Stamford Bridge.

Mais l’ancien lyonnais est annoncé dans le viseur d’Enzo Maresca, ancien coach de Chelsea désormais à Manchester City. Cela se ferait dans le cadre d’un transfert à 80 millions d’euros, qui permettrait ainsi aux Blues de foncer sur Jules Koundé pour compenser ce départ. Un enchainement assez fou dans ce mercato qui s’annonce comme irréel en Europe cet été.