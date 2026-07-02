Le Barça met Koundé en vente pour 60 ME, et il y a deux clubs dessus

Le Barça met Koundé en vente pour 60 ME, et il y a deux clubs dessus

Mercato02 juil. , 16:30
parGuillaume Conte
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En pleine Coupe du monde, Jules Koundé est mis en vente par le FC Barcelone, à un prix très élevé. Pas de quoi freiner deux clubs anglais très ambitieux.
Très moyen avec l’équipe de France à la Coupe du monde, Jules Koundé ne convainc pas totalement avec le FC Barcelone non plus. Si Didier Deschamps lui fait confiance aveuglément avec les Bleus, et son dernier match contre la Suède lui permet de conserver sa place au chaud pour la suite de la compétition, le Barça aimerait trouver un arrière droit titulaire plus proche de ce qu’il recherche dans le jeu.

Malo Gusto à City, l'élément déclencheur

Ainsi, comme cela se murmurait ces dernières semaines, le club catalan a décidé de mettre Jules Koundé sur la liste des transferts. Le média britannique Caught Offside annonce que le champion d’Espagne demande 60 millions d’euros pour l’ancien bordelais, en raison de son statut d’international français.
Son expérience et sa solidité physique intéressent du monde en Premier League. Chelsea et Liverpool sont sur les rangs pour faire une offre au FC Barcelone, qui risque bien d’empocher un gros montant pour Jules Koundé. Les Blues ont envie de frapper très fort en défense, et ciblent déjà Maxence Lacroix dans l’axe. Ils pourraient ainsi se retrouver avec les deux arrières droits de l’équipe de France, puisse Malo Gusto est déjà à Stamford Bridge.
Mais l’ancien lyonnais est annoncé dans le viseur d’Enzo Maresca, ancien coach de Chelsea désormais à Manchester City. Cela se ferait dans le cadre d’un transfert à 80 millions d’euros, qui permettrait ainsi aux Blues de foncer sur Jules Koundé pour compenser ce départ. Un enchainement assez fou dans ce mercato qui s’annonce comme irréel en Europe cet été.
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Mais rigueur ne veut pas dire absence de compétitivité. On est bien d'accord. Mais effectivement il faut vendre, et surtout les gros salaires. D'abord les inutiles: Kondogbia, Maupay, Moumbagna, Harit, Gomes. Ensuite ceux qui sont vendables et dont on peut se passer: Hojbjerg, Balerdi, Rulli, Greenwood, Aubam. Et enfin ceux qu'on peut remplacer par un jeune: Garcia, Abdelli. En revanche Il faut garder Aguerd qui peut apporter aux jeunes dans tout les niveaux: tactique, professionnalisme, exigence etc...; Medina car on aura besoin d'un dc solide physiquement mais il faudra qu'il se calme avec le trash talking; Paixao et Gouiri pour l'attaque, Weah, Timber. Traoré semble sur le départ et a une bonne valeur marchande, c'est dommage mais on doit vendre malheureusement. Par contre les bons coups mercato, je ne compte pas trop dessus. Des bons joueurs de club à la Rongier, travailleur, tactique et pas trop dégeu techniquement ça sera déjà bien.

Genesio à l’OM, le leader du Vélodrome n’est pas fan

je dis ça parce que dans le passé il a mis des batons dans les roues à certains. Il attend de voir mais si ça ne lui plait pas ce qu'il voit, que fera-t-il ? Pour l'instant et pour que tout le monde tire dans le même sens j'aurais préféré qu'il dise bienvenue à marseille, on te soutient... dans sa bouche, j'attends de voir sonne presque comme une menace ou du moins comme un avertissement en fait haha. Déjà une façon de mettre la pression, j'aime pas ça.

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ça ne veut pas dire qu on aura pas une equipe competitive pour l Europa. si on vend les Moubagna maupay Aubam Hodjberg Balerdi pourquoi pas Aguerd. Harit Garcia, Rulli y a deja de l argent qui rentre, sans perdre en qualité. 1 ou 2 bons coups et on sera pas si mal. Y a deja un vrac d indesirables a faire partir avant de vendre les bons joueurs

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