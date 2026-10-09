EdF : Il va tout exploser, Rennes remercie Zidane

Pour sa première en Bleu, Esteban Lepaul n'a pas forcément marqué les esprits. Mais Rennes récupère un joueur qui a vu ce qu'il lui restait à faire pour approcher le niveau international.
Comme quasiment tous les joueurs appelés par Zinedine Zidane, pour sa première sélection sous le maillot bleu, Esteban Lepaul a pu montrer ses qualités. Entré en toute fin de match contre la Turquie, il a surtout été titulaire lors des deux rencontres face à la Belgique, sans parvenir à trouver la mire. Pas forcément trouvé dans le petit jeu, et pas toujours recherché sur les centres, l’attaquant du Stade Rennais ne fait pas partie des grands gagnants de cette pause internationale.
Haise applaudit la performance de Lepaul
Néanmoins, Franck Haise estime avoir récupéré un joueur qui a appris beaucoup de choses en peu de temps, et que cela va l’aider à devenir encore plus fort à l’avenir. « On l’a d’abord retrouvé très serein et heureux, parce qu’il a joué. Il sait tout ce qu’il doit encore aller chercher pour progresser et pour continuer à aller en équipe de France. Il est très lucide sur les petits détails, les placements, les timings… Il a vu le très haut niveau international avec, la plupart du temps, des blocs bas de niveau international face à l’équipe de France et face à lui », a livré l’entraineur rennais, qui l’avait mis au repos lors du dernier match à Lyon avant la trêve, ce qui avait couté cher à son équipe.
Franck Haise a forcément suivi les performances de son attaquant, et à l’image d’un Luis Enrique avec Ousmane Dembélé
, il n’a pas trouvé son joueur tant en difficulté que cela. « Ma vision de ses matches, c’est qu’il a toujours été utile pour l’équipe et qu’il s’est créé des occasions. Je trouve que c’est déjà très positif. Et ce qui est aussi très positif, c’est que lors du dernier match, il y a des changements quand l’équipe est menée 1-0 mais le sélectionneur ne le sort pas. En tout cas, le sélectionneur l’a laissé et même si Estéban n’a pas marqué, l’équipe de France a gagné 4-1. J’ai trouvé que c’était plus positif que ce qu’on a pu en dire. N’oublions pas que c’était une première sélection et que ce n’est pas facile
», a livré l’entraineur du club breton, pour qui cette confiance de Zinedine Zidane va forcément aider Esteban Lepaul. Il faudra toutefois continuer de marcher fort en Ligue 1 et en Europa League pour que l’attaquant rennais continue d’être pris, alors qu’un avant-centre n’est pas forcément la priorité des Bleus à l’heure actuelle.