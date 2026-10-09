EdF : Il va tout exploser, Rennes remercie Zidane

Pour sa première en Bleu, Esteban Lepaul n'a pas forcément marqué les esprits. Mais Rennes récupère un joueur qui a vu ce qu'il lui restait à faire pour approcher le niveau international.

Comme quasiment tous les joueurs appelés par Zinedine Zidane, pour sa première sélection sous le maillot bleu, Esteban Lepaul a pu montrer ses qualités. Entré en toute fin de match contre la Turquie, il a surtout été titulaire lors des deux rencontres face à la Belgique, sans parvenir à trouver la mire. Pas forcément trouvé dans le petit jeu, et pas toujours recherché sur les centres, l’attaquant du Stade Rennais ne fait pas partie des grands gagnants de cette pause internationale.

Haise applaudit la performance de Lepaul

Néanmoins, Franck Haise estime avoir récupéré un joueur qui a appris beaucoup de choses en peu de temps, et que cela va l’aider à devenir encore plus fort à l’avenir. « On l’a d’abord retrouvé très serein et heureux, parce qu’il a joué. Il sait tout ce qu’il doit encore aller chercher pour progresser et pour continuer à aller en équipe de France. Il est très lucide sur les petits détails, les placements, les timings… Il a vu le très haut niveau international avec, la plupart du temps, des blocs bas de niveau international face à l’équipe de France et face à lui », a livré l’entraineur rennais, qui l’avait mis au repos lors du dernier match à Lyon avant la trêve, ce qui avait couté cher à son équipe.