La France de Zidane, Luis Enrique sort une dinguerie et s’explique

Luis Enrique a suivi les premiers pas de Zinedine Zidane comme sélectionneur de la France. Son analyse sur les performances d'Ousmane Dembélé va en scotcher plus d'un, mais il y a une raison à cela.

Ancien sélectionneur de l’Espagne, Luis Enrique sait très bien à quel point ce rôle peut être frustrant pour un passionné de jeu comme il l’est. Pendant un ou deux mois, vous n’aurez aucun joueur sous la main, et ensuite vous devez en quelques jours inculquer vos principes de jeu avec toujours une exigence de performance et de résultat extrême.

Luis Enrique applaudit Dembélé, et le met au repos

Au quotidien avec le PSG , Luis Enrique n’a pas ce problème, lui qui dispose d’outils de premier plan et d’un effectif avec des joueurs parmi les meilleurs au monde. Pendant cette longue période sans match, l’entraineur espagnol assure avoir regardé les Bleus de Zidane pour voir ce que cela donnait. Une observation logique, quand on sait que de nombreux joueurs du PSG évoluent sous le maillot frappé du coq.

Mais ce qui est moins logique, c’est l’analyse de Luis Enrique sur le niveau affiché par Ousmane Dembélé, qu’il a même mis au repos pour quelques jours à la suite de ces matchs internationaux. Pour le coach du PSG, le Ballon d’Or a été parfait avec les Bleus. « Je ne suis pas d'accord avec les critiques. Pour moi, il a été brillant comme d'habitude quand il joue avec l'équipe nationale. C'est un joueur différent. Tu peux payer tranquillement le ticket pour voir Ousmane Dembélé dans un stade. Il est toujours là à se montrer, il est toujours là pour tirer, pour avoir des connexions avec ses coéquipiers. Je pense qu'il a été très bien », a assuré l’entraineur parisien, qui estime que, s’il a mis son joueur si brillant ces derniers jours au repos, c’est simplement une logique mise en place cette saison. Et c’est déjà la deuxième fois que l’ancien barcelonais est mis au repos forcé.

Cette analyse de la part de Luis Enrique a tout de même eu le don d’étonner les observateurs, alors que pour beaucoup Ousmane Dembélé est le grand perdant de ce rassemblement en vue d’une place de titulaire sous Zinedine Zidane. Mais à force de voir des propos négatifs, l’ancien coach du Barça ne cache pas qu’il cherche juste à prendre le contre-pied parfois. « Les journalistes vous êtes toujours extrêmes et moi je cherche à toujours contrebalancer », a assuré l’entraineur parisien, tout à fait capable d’aller à fond dans le sens opposé quand les critiques tombent contre ses joueurs.