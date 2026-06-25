EdF : Guy Stéphan annonce deux absents pour la Norvège

À la veille de son dernier match de poules de la Coupe du Monde 2026 face à la Norvège, l’équipe de France va s’entraîner sans William Saliba ni Marcus Thuram.

Déjà qualifiée pour les seizièmes de finale du Mondial 2026 grâce à ses deux belles victoires face au Sénégal (3-1) et l’Irak (3-0), la France vise maintenant la première place du groupe I. Pour cela, les Bleus vont devoir faire un résultat contre la Norvège lors du dernier match vendredi soir. Devant la Norvège à la différence de buts, la France ne devra pas perdre pour rester première et remplir ainsi l’objectif fixé par Didier Deschamps.

Saliba et Thuram absents de l'entraînement

Mais pour cette rencontre, Guy Stéphan, qui remplacera Deschamps, sachant que ce dernier est rentré quelques jours en France pour l’enterrement de sa mère, va probablement faire tourner le onze de départ. Déjà parce que la France aura deux absents, à savoir William Saliba et Marcus Thuram. « Deux joueurs ne participeront pas à l'entraînement : Saliba, qui va être ménagé, et Thuram, qui a une petite douleur au mollet. Il est ménagé aujourd'hui », a lancé le sélectionneur adjoint en conférence de presse d’avant-match.

Maxence Lacroix pour remplacer Saliba

Ce qui signifie donc que la France alignera une charnière centrale inédite face à la Norvège, avec probablement la titularisation de Maxence Lacroix aux côtés de Dayot Upamecano. Pour le reste de l’équipe, Malo Gusto pourrait être titularisé dans le couloir droit de la défense, avec du classique tout autour de lui, que ce soit au milieu ou en attaque.