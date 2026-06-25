France-Norvège : Upamecano prévient Haaland, ça va être musclé

Intenable depuis le début de la compétition, Erling Haaland va se mesurer à la solide défense française. Dayot Upamecano a hâté de relever le défi physique du Norvégien.

Il n’y a pas vraiment de matchs sans enjeux à la Coupe du monde. La France et la Norvège se disputeront la première place du groupe ce vendredi, avec un avantage aux Bleus, qui seront devant en cas d’égalité. Les entraineurs des deux formations devraient procéder à du turnover afin de garder de la fraicheur et d’impliquer tout le monde Mais il y aura tout de même des joueurs encore plus motivés par cette rencontre. Kylian Mbappé et Erling Haaland veulent le titre de meilleur buteur de la Coupe du monde, et ils ne sont pas les seuls. Harry Kane, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Vinicius Junior sont aussi partis très fort pour cet objectif.

Haaland et Mbappé, les stars cartonnent au Mondial

La France va donc avoir du travail pour contester le cyborg norvégien, que Dayot Upamecano connait bien. Le défenseur français se l’est déjà coltiné en match aller retour lors de la Ligue des Champions 2023, et il estime savoir comment parvenir à le maitriser. Cela va faire des étincelles.

« Avec Haaland, il faut toujours avoir à la fois un œil sur lui, regarder où il se situe, et un œil sur le porteur du ballon, même si on n'est pas en situation d'infériorité numérique. Quand il est dans mon dos, que l'un de ses coéquipiers déborde, je sais que je vais devoir prendre deux ou trois fois l'information pour savoir où il va, comment il se positionne. On sait tous que c'est un joueur qui va très vite sur ses premiers appuis, un peu comme Kylian (Mbappé). C'est un joueur qui aime le corps à corps, moi aussi. Mais parfois, il faut savoir être en gestion, l'emmener sur un côté et lui fermer l'angle de but », a analyse Dayot Upamecano, qui est l’une des valeurs sures de la France sur ces deux premiers matchs.

Le voir être confronté à Erling Haaland sera un bon test pour lui, même si le défenseur central français n’oublie pas que la Norvège peut aussi compter sur Alexander Sorloth pour faire mal également.