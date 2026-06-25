France-Norvège : Upamecano prévient Haaland, ça va être musclé

France-Norvège : Upamecano prévient Haaland, ça va être musclé

Equipe de France25 juin , 19:00
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Intenable depuis le début de la compétition, Erling Haaland va se mesurer à la solide défense française. Dayot Upamecano a hâté de relever le défi physique du Norvégien.
Il n’y a pas vraiment de matchs sans enjeux à la Coupe du monde. La France et la Norvège se disputeront la première place du groupe ce vendredi, avec un avantage aux Bleus, qui seront devant en cas d’égalité. Les entraineurs des deux formations devraient procéder à du turnover afin de garder de la fraicheur et d’impliquer tout le monde Mais il y aura tout de même des joueurs encore plus motivés par cette rencontre. Kylian Mbappé et Erling Haaland veulent le titre de meilleur buteur de la Coupe du monde, et ils ne sont pas les seuls. Harry Kane, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Vinicius Junior sont aussi partis très fort pour cet objectif.

Haaland et Mbappé, les stars cartonnent au Mondial

La France va donc avoir du travail pour contester le cyborg norvégien, que Dayot Upamecano connait bien. Le défenseur français se l’est déjà coltiné en match aller retour lors de la Ligue des Champions 2023, et il estime savoir comment parvenir à le maitriser. Cela va faire des étincelles.
« Avec Haaland, il faut toujours avoir à la fois un œil sur lui, regarder où il se situe, et un œil sur le porteur du ballon, même si on n'est pas en situation d'infériorité numérique. Quand il est dans mon dos, que l'un de ses coéquipiers déborde, je sais que je vais devoir prendre deux ou trois fois l'information pour savoir où il va, comment il se positionne. On sait tous que c'est un joueur qui va très vite sur ses premiers appuis, un peu comme Kylian (Mbappé). C'est un joueur qui aime le corps à corps, moi aussi. Mais parfois, il faut savoir être en gestion, l'emmener sur un côté et lui fermer l'angle de but », a analyse Dayot Upamecano, qui est l’une des valeurs sures de la France sur ces deux premiers matchs.
Le voir être confronté à Erling Haaland sera un bon test pour lui, même si le défenseur central français n’oublie pas que la Norvège peut aussi compter sur Alexander Sorloth pour faire mal également.
Articles Recommandés
Lom Sanctionne Par La Dncg Les Joueurs Se Regalent
OM

L’OM sanctionné par la DNCG, les joueurs se régalent

Un Joueur Du Psg Degoute Par Son Mondial
PSG

Un joueur du PSG dégoûté par son Mondial

Michael Cuisance Signe Au Rc Lens
Lens

Michael Cuisance signe au RC Lens

Lom Jouera Desormais Au Cepac Velodrome
OM

L'OM jouera désormais au CEPAC Vélodrome

Fil Info

25 juin , 19:30
L’OM sanctionné par la DNCG, les joueurs se régalent
25 juin , 18:30
Un joueur du PSG dégoûté par son Mondial
25 juin , 18:02
Michael Cuisance signe au RC Lens
25 juin , 17:45
L'OM jouera désormais au CEPAC Vélodrome
25 juin , 17:30
OL : 10 ME s’envolent, l’oubli d’Aulas fait mal
25 juin , 17:10
Officiel : Rennes blinde Esteban Lepaul jusqu’en 2030
25 juin , 17:00
PSG : Luis Enrique tombe amoureux d’Olise en plein Mondial
25 juin , 16:30
Mondial 2026 : Nul arrangé face à l’Autriche, il prévient l’Algérie
25 juin , 16:00
TV : L1 et Serie A, DAZN revient en force pour 19,99 euros

Derniers commentaires

Habib Beye maintenu à l'OM à cause de la DNCG ?

Demande à ta famille ! ^^

Habib Beye maintenu à l'OM à cause de la DNCG ?

A Daniel : Et pas que !

Habib Beye maintenu à l'OM à cause de la DNCG ?

A footeux : Il faut tout lui expliquer à la Frite. Il y a des gens qui ont tellement envie d'avoir une personnalité... qu'ils en sont à vouloir copier l'identité des autres. Ça s'appelle... des ratés !

L’OM sanctionné par la DNCG, les joueurs se régalent

Et ils ont bien raison ! 🙏👌👍🥳

L'OM jouera désormais au CEPAC Vélodrome

Avec le petit écureuil sur la façade mdr 🐿

Lom Jouera Desormais Au Cepac Velodrome

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading