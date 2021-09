EdF : Giroud touché et déçu par Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

A l’approche de l’annonce de la liste pour les matchs internationaux du mois d’octobre, le nom d’Olivier Giroud revient avec insistance.

Privé du rendez-vous de septembre alors qu’il marchait fort avec le Milan AC, l’attaquant n’a pas encore retrouvé sa meilleure forme. Mais ce n’est probablement pas un choix sportif qui a dicté la décision de Didier Deschamps de le zapper à la rentrée, sachant que Giroud était sélectionné systématiquement par le passé, y compris quand il ne jouait jamais à Chelsea. Le sélectionneur de l'équipe de France semblait en vouloir à Giroud après les épisodes tumultueux de l’Euro, où il avait très peu joué, victime notamment du retour de Karim Benzema. En tout cas, au moment où son retour en Bleu se jour, le buteur du Milan AC est revenu sur TF1 sur cet épisode du mois de septembre qu’il n’a pas apprécié, même s’il essaye de prendre cela avec philosophie.

Il faut le retour de Giroud en équipe de France cet homme est vraiment goatesque et il mérite largement sa place rien que pour ceux qu'il à fait pour la France ces 5 dernières années pic.twitter.com/3ClfXmhzif — GICKD ☄️ 🇫🇷 (@Gickd_) September 26, 2021

Pas de coup de fil de Deschamps

« Ça m'a surpris, un peu. Surtout le fait de ne pas avoir été mis au courant avant. Mais, voilà, c'est comme ça. Il faut une nouvelle fois avancer et on verra ce que l'avenir nous réserve. On verra, comme d'habitude, on ne se prend pas la tête. Si on fait appel à moi, je donnerai le maximum pour aider l'équipe et pourquoi pas me rapprocher un peu plus de Titi (et de son record de buts en équipe de France, ndlr), mais ça ce sera l'avenir qui nous le dira et si temps de jeu il y aura, si je puis dire », a souligné Olivier Giroud, qui aurait apprécié, au moins pour services rendus, avoir été prévenu par son sélectionneur de son absence de la liste.