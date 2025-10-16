Edf Fem : La liste pour la revanche face à l’Allemagne

Endrick attend une réponse, ça sent bon pour l’OM

Vivement que notre bon championnat reprend On en a marre de la petite Kenny qui squatte tous nos articles avec ses comptes en bois Il est tres frivole avec son compte de soit disant Lyonnaise 🤣 3 bons matchs a regarder - PSG STRASBOURG ( une equipe de nul SOIT DISANT depuis notre victoire la bas ) - Nice-Lyon ( Ca va etre chaud et plutôt équilibré) Biensur sur le meilleur club de France, samedi soir contre le club ami et le + ancien de notre championnat ( meme si historiquement Rennes fut avant )