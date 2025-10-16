Edf Fem : La liste pour la revanche face à l’Allemagne

Rires, tant que tu seras d'accord pour être ma toupie je jouerai avec toi, pas de problème.
Kennyny le soit disant Lyonnais 😂
Vivement que notre bon championnat reprend On en a marre de la petite Kenny qui squatte tous nos articles avec ses comptes en bois Il est tres frivole avec son compte de soit disant Lyonnaise 🤣 3 bons matchs a regarder - PSG STRASBOURG ( une equipe de nul SOIT DISANT depuis notre victoire la bas ) - Nice-Lyon ( Ca va etre chaud et plutôt équilibré) Biensur sur le meilleur club de France, samedi soir contre le club ami et le + ancien de notre championnat ( meme si historiquement Rennes fut avant )
je ne dis pas qu'il ne peut pas avoir mieux, ce qui serait justifié par son statut, je dis qu'aucun club ne peut se permettre de proposer un salaire "à n'importe quel prix"
Ils prennent leurs rêves pour la réalité encore une fois ces journalistes. Dans quel monde un titulaire indiscutable des vainqueurs de la LDC et de l'Euro pourrait être échangé avec un mec qui a joué 0 minute cette saison pour son club.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|13
|5
|8
|15
|7
|5
|0
|2
|15
|5
|10
|15
|7
|5
|0
|2
|14
|7
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|9
|5
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|16
|12
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|10
|6
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|13
|-1
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|8
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|8
|10
|-2
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|5
|7
|1
|2
|4
|3
|11
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
𝐋𝐚 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐁𝐥𝐞𝐮𝐞𝐬 📋🇫🇷 Les 2️⃣6️⃣ joueuses sélectionnées par @LaurentBonadei pour les demi-finales de 𝑳𝒊𝒈𝒖𝒆 𝒅𝒆𝒔 𝑵𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 face à l’Allemagne 🇩🇪 Première convocation pour Kysha Sylla et Wassa Sangaré 🆕