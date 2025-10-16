ICONSPORT_264781_0158

Edf Fem : La liste pour la revanche face à l’Allemagne

Equipe de France16 oct. , 14:39
parGuillaume Conte
Eliminée du dernier Euro par l’Allemagne malgré un match entier en supériorité numérique, l’équipe de France retrouve son vieil ennemi en demi-finale de la Ligue des Nations. Pour cette rencontre aller à Dusseldorf le 24 octobre, et le retour à Caen quatre jours plus tard, Laurent Bonadei a dévoilé sa liste, toujours sans les anciennes cadres Wendie Renard et Eugénie Le Sommer, écartées. Sandie Toletti et Amel Majri, qui ont annoncé leur retraite internationale, n’ont pas été retenues. 
