EdF : Dugarry martyrise Cherki le Zidane light

Ce dimanche soir, l’équipe de France a pris le meilleur sur la Colombie. Rayan Cherki a pu montrer l’étendue de son talent, même si sa prestation ne convainc pas encore tous les observateurs.

L’ équipe de France dispose d’une génération de joueurs particulièrement prometteuse, comme Didier Deschamps a pu le constater lors des récentes rencontres amicales face au Brésil et à la Colombie. Ce dimanche soir, les Tricolores ont pris le dessus sur les Cafeteros, et Rayan Cherki a eu l’occasion de s’exprimer et de rassurer. Cependant, certains analystes estiment qu’il n’est pas encore prêt à devenir un titulaire indiscutable avec les Bleus. Christophe Dugarry, notamment, considère que l’ancien joueur de l’OL est un peu trop surcoté.

Cherki, Dugarry n'est pas emballé

Lors d'un passage sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a en effet pas fait dans la langue de bois concernant Cherki : « Quel est ce joueur qui peut se permettre de s’arrêter quand il perd le ballon, quel est ce joueur à chaque fois qu’il touche le ballon est en représentation… Arrêtez de parler de Cherki comme Zidane. On n’est pas obligés, à chaque fois que Cherki fait un match, de penser qu’il a été génial ou nul.

Il a le droit de faire un match correct, un bon match. On est tous d’accord, Cherki, c’est un très bon joueur, il n’y a aucun doute. Mais excusez-moi, Cherki, il a quoi de plus qu’Olise, Doué, Dembélé, Barcola ? Arrêtez… Aujourd’hui, Rayan Cherki sera dans la rotation, mais il n’y a rien de plus. C’est un joueur qui a besoin de régularité, encore. Il a besoin d’être bien meilleur sur la durée. Il a besoin de montrer, de prouver, de démontrer… Oh, Cherki, ce n’est pas Zidane ! ».

Rayan Cherki est en tout cas bien parti pour valider son billet pour la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France. Sa créativité et son talent font de lui un atout précieux pour une sélection comme les Bleus. Le joueur de Manchester City se distingue également par un comportement exemplaire et un état d’esprit tourné vers le collectif. Il lui appartient désormais de faire définitivement taire les sceptiques à son sujet.