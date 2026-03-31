EdF : Dugarry martyrise Cherki le Zidane light

Actuellement Safonov est plus efficace que lui donc il joue c'est le foot.Mais il doit bosser et il pourra peut etre
l'offre et la demande tu connais pas ? dc arrete de dire des bétises aussi grosse que toi
Bein oui sans doute mais ca n'ouvrira pas la porte a Tolisso.... Koné qui etait absent de ce rassemblement sera appellé a l aplace de camavinga du coup... Et le reste ZAIRE, TCHOUAMENI, Rabiot, Ngolo, et voila quoi 5 pour 2 postes...
Non ... Je suis lucide.
Tout ca nous montre que le choix d'avoir vendu Mikau plutot que le tres surcoté Fofana fut un tres mauvais choix....CQFD! Les faits sont là en tout cas!!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
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