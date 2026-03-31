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cherki

EdF : Dugarry martyrise Cherki le Zidane light

Equipe de France31 mars , 9:40
parHadrien Rivayrand
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Ce dimanche soir, l’équipe de France a pris le meilleur sur la Colombie. Rayan Cherki a pu montrer l’étendue de son talent, même si sa prestation ne convainc pas encore tous les observateurs.
L’équipe de France dispose d’une génération de joueurs particulièrement prometteuse, comme Didier Deschamps a pu le constater lors des récentes rencontres amicales face au Brésil et à la Colombie. Ce dimanche soir, les Tricolores ont pris le dessus sur les Cafeteros, et Rayan Cherki a eu l’occasion de s’exprimer et de rassurer. Cependant, certains analystes estiment qu’il n’est pas encore prêt à devenir un titulaire indiscutable avec les Bleus. Christophe Dugarry, notamment, considère que l’ancien joueur de l’OL est un peu trop surcoté.

Cherki, Dugarry n'est pas emballé 

Lors d'un passage sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a en effet pas fait dans la langue de bois concernant Cherki : « Quel est ce joueur qui peut se permettre de s’arrêter quand il perd le ballon, quel est ce joueur à chaque fois qu’il touche le ballon est en représentation… Arrêtez de parler de Cherki comme Zidane. On n’est pas obligés, à chaque fois que Cherki fait un match, de penser qu’il a été génial ou nul.
Il a le droit de faire un match correct, un bon match. On est tous d’accord, Cherki, c’est un très bon joueur, il n’y a aucun doute. Mais excusez-moi, Cherki, il a quoi de plus qu’Olise, Doué, Dembélé, Barcola ? Arrêtez… Aujourd’hui, Rayan Cherki sera dans la rotation, mais il n’y a rien de plus. C’est un joueur qui a besoin de régularité, encore. Il a besoin d’être bien meilleur sur la durée. Il a besoin de montrer, de prouver, de démontrer… Oh, Cherki, ce n’est pas Zidane ! ».

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Rayan Cherki est en tout cas bien parti pour valider son billet pour la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France. Sa créativité et son talent font de lui un atout précieux pour une sélection comme les Bleus. Le joueur de Manchester City se distingue également par un comportement exemplaire et un état d’esprit tourné vers le collectif. Il lui appartient désormais de faire définitivement taire les sceptiques à son sujet.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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