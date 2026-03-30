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L’OM après la France pour Didier Deschamps ?

OM30 mars , 12:20
parCorentin Facy
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Didier Deschamps va disputer cet été sa dernière compétition avec l’équipe de France. Quelle sera la suite de sa carrière ? Un retour à l’OM n’est pas à exclure.
Champion du monde en 2018, Didier Deschamps espère quitter l’équipe de France sur un nouveau sacre mondial aux Etats-Unis en juin prochain. Le sélectionneur des Bleus va laisser sa place, probablement à Zinedine Zidane, après 14 ans au service de la France. La suite de sa carrière est pour l’instant un énorme point d’interrogation. A priori, Didier Deschamps va retrouver le football de club comme entraîneur, mais sa future destination est à ce jour un mystère. Un avenir en Arabie Saoudite n’est pas impossible, mais Walid Acherchour voit plutôt « DD » revenir… à l’Olympique de Marseille.
Alors que Frank McCourt cherche activement un nouvel investisseur, le consultant du Winamax FC ne serait pas du tout surpris de voir Didier Deschamps revenir à Marseille si un nouveau projet était enclenché dans la cité phocéenne. « Demain s’il y a des nouveaux investisseurs et qu’ils appellent Didier Deschamps, tu ne penses pas qu’il va à l’OM ? Un projet dans lequel il est tête de gondole avec son directeur sportif à lui. C’est un nom qui va revenir à Marseille. S’il y a une restructuration, ce n’est pas déconnant de penser et de l’imaginer » a d'abord lancé Walid Acherchour avant de poursuivre.

Walid Acherchour lance l'idée

« Est-ce que c’est une bonne idée ? C’est autre chose. Mais je pense qu’il va continuer à coacher. Quand je l’entends dire lui-même que c’est un coach offensif, qu’il ne met plus trois milieux défensifs… Je pense qu’il veut montrer aux gens qu’il est capable de faire jouer les jeunes, qu’il est offensif. Je suis persuadé qu’il y a une partie de lui où il a switché en tant que coach de club pour montrer au marché ce qu’il peut faire » a lancé le consultant du WFC, qui adorerait voir le sélectionneur des Bleus revenir à l’OM. Un scénario qui plairait sans doute aux supporters olympiens, qui attendent toujours un titre depuis le départ d’un certain… Didier Deschamps.
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Derniers commentaires

Lens-PSG reporté, Pierre Ménès fait taire les pleureuses

Bah tant qu'à ne pas vouloir comparer, rappeler le peu de temps de repos dû à la saison dernière, ce n'est pas cohérent. La saison 2024/2025 ce n'est pas la saison 2025/2026. C'est en ce moment qu'il y a des reports, en fonction des matchs européens de mars-avril 2026. Facile de ne pas vouloir comparer quand ça ne vous sert pas. Ca ne me choque pas plus que ça les reports, mais pour tout les clubs pas que pour le PSG.

« Ça me fait disjoncter » : les frères Hernandez privés de Mondial ?

C’est tellement vrai que les consmenteurs de Tfou lui accordent le sauvetage de Loucas sur l’action la plus chaude en première et alors que Lacrois serait plutôt Labagnère sur l’action … 😆🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

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Pas d’bol pour la Rouyette, Loucas qui n’assure pas trop au Pgégé fait un assez bon match hier soir… pour un remplaçant, bien sûr 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

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Mais keskelle a la sardine avariée ? Va donc aider la cagnotte de ton club au lieu de bavasser … 😆🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

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Un des plus mauvais hier soir parmis les prétendants à la CdM. Son seul vrai beau geste efficace , la remise instantanée à Tutu sur le 3è… 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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