L’OM après la France pour Didier Deschamps ?

Didier Deschamps va disputer cet été sa dernière compétition avec l’équipe de France. Quelle sera la suite de sa carrière ? Un retour à l’OM n’est pas à exclure.

Champion du monde en 2018, Didier Deschamps espère quitter l’équipe de France sur un nouveau sacre mondial aux Etats-Unis en juin prochain. Le sélectionneur des Bleus va laisser sa place, probablement à Zinedine Zidane , après 14 ans au service de la France. La suite de sa carrière est pour l’instant un énorme point d’interrogation. A priori, Didier Deschamps va retrouver le football de club comme entraîneur, mais sa future destination est à ce jour un mystère. Un avenir en Arabie Saoudite n’est pas impossible, mais Walid Acherchour voit plutôt « DD » revenir… à l’Olympique de Marseille.

Alors que Frank McCourt cherche activement un nouvel investisseur, le consultant du Winamax FC ne serait pas du tout surpris de voir Didier Deschamps revenir à Marseille si un nouveau projet était enclenché dans la cité phocéenne. « Demain s’il y a des nouveaux investisseurs et qu’ils appellent Didier Deschamps, tu ne penses pas qu’il va à l’OM ? Un projet dans lequel il est tête de gondole avec son directeur sportif à lui. C’est un nom qui va revenir à Marseille. S’il y a une restructuration, ce n’est pas déconnant de penser et de l’imaginer » a d'abord lancé Walid Acherchour avant de poursuivre.

Walid Acherchour lance l'idée

« Est-ce que c’est une bonne idée ? C’est autre chose. Mais je pense qu’il va continuer à coacher. Quand je l’entends dire lui-même que c’est un coach offensif, qu’il ne met plus trois milieux défensifs… Je pense qu’il veut montrer aux gens qu’il est capable de faire jouer les jeunes, qu’il est offensif. Je suis persuadé qu’il y a une partie de lui où il a switché en tant que coach de club pour montrer au marché ce qu’il peut faire » a lancé le consultant du WFC, qui adorerait voir le sélectionneur des Bleus revenir à l’OM. Un scénario qui plairait sans doute aux supporters olympiens, qui attendent toujours un titre depuis le départ d’un certain… Didier Deschamps.